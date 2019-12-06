Seferihisar Belediyesinden fuara gelen ziyaretçilere mandalina ikramı

Seferihisar Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası 13. Travel Turkey İzmir Fuarına katılarak stant açtı. Seferihisar'a özgü zeytinyağı, mandalina kurusu, mandalina lokumu, lavanta yağı, lavanta sabunu, gödence üzümü gibi yöresel ürünleri stantta görücüye çıkartan belediye ekibi, ürünleri gelen ziyaretçilere tanıttı.

Ayrıca ekipler, Ürkmez'den Ulamış Mahallesi'ne kadar olan otel, restorant ve pansiyonları tanıtan broşür kataloglarda gelen ziyaretçilere dağıtılırken, stantta mandalina ikramı da yapılıyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, herkesi İzmir Sokakları alanında bulunan Seferihisar Belediyesi standına davet ederek, "Belediyemize ait mandalina bahçelerimizden toplanan mandalinalarımızı cumartesi günü fuarın bitiş saatine kadar herkese ikram edip, Seferihisar mandalinasının farkını göstermek istiyoruz" dedi.