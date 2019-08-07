Seferihisar bilişim mucitlerini arıyor

Geliştirdiği bilişim projeleriyle dikkat çeken Seferihisar Belediyesi, "Akıllı Şehirler; Pratik Fikirler" isimli proje yarışması düzenleyeceğini belirtti.

Seferihisar Belediyesi, "Akıllı Şehirler; Pratik Fikirler" isimli proje yarışması yapacağını duyurdu. Daha önce uygulanmamış, küçük ve orta ölçekli ilçelere uygun, halkın yaşam kalitesini yükseltecek yenilikçi bilişim projelerinin kabul edileceği yarışmada katılımın herkese açık olacağı açıklandı.

Yarışmaya katılım bilgilerinin ise Seferihisar Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer aldığı, değerlendirme sonucunda birinciliği kazanacak proje sahibine 6 bin TL, ikinciye 3 bin TL para ödülü verileceği de öğrenildi.

Yine, akıllı tarım uygulamalarıyla ilgili fikirlerin artı puan ile başladığı, Yarışmaya katılan projelerin daha önce sergilenmemiş, patent almamış olmasının da önemine dikkat çekildi. Yarışmada son başvuru tarihi de 16 Eylül 2019 olarak belirtildi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, projeye ilişkin, "Seferihisar Belediyesi olarak teknolojinin nimetlerinden faydalanarak; katılımcılık, şeffaflık ve belediye hizmetlerine erişim kolaylığı hususunda farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz. Bu açılımı büyük bütçelerle değil, pırıl pırıl gençlerimizle, gönüllülerimizle yapacağız" dedi.

Yetişkin, Seferihisar'da üniversiteler ve şirketlerin Ar-Ge merkezleriyle çalışmak istediklerini belirterek, şirketler ve üniversiteler için "Seferihisar'da doğal laboratuvar ortamı oluşturmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Seferihisar Belediyesi, önceki yıllarda gerçekleştirdiği bilişim projeleriyle Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Bilişim Vakfı ve TBMM tarafından iki defa eTR ödülü almaya layık görülmüştü.