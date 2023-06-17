Seferihisar Kitap Günleri'ne yoğun ilgi

Çok sayıda yayınevi ve yazarın katıldığı fuarla Seferihisarlılar, edebiyat ve kitap dolu günler yaşayacak.

Seferihisar Sığacık'ta gerçekleştirilen kitap günleri, bando gösterisi ile başladı. Kurulan kitap stantlarının arasından geçen bando ekibine hem vatandaşlar hem de fuara katılan yayınevi çalışanları büyük ilgi gösterdi. Bu yıl "Onlarca Yazar, Binlerce Kitap" sloganıyla gerçekleştirilen fuarın açılışında ödül töreni de düzenlendi. Onur ödülü, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kızını kaybeden sanatçı Orhan Aydın'a, emek ödülü gazeteci-yazar Timur Soykan'a, edebiyat ödülü de yazar Bekir Yurdakul'a verildi. Ödülleri, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin takdim etti. Ödül töreninin ardından gazeteciler Timur Soykan, Barış İnce ve Özlem Gürses'in katıldığı “İyi Gazetecilik, İyi ki Gazetecilik” paneli, ardından da Haluk Çetin ve Orhan Aydın'la şiir ve müzik dinletisi yapıldı.

Açılışta konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de, “Geçtiğimiz sene birincisini düzenlediğimiz kitap günlerine katılımın beklentimizin çok üzerinde olduğunu görünce, bunu her sene bir gelenek haline getirmeliyiz dedik ve bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Üç gün boyunca birbirinden değerli yazarın, sanatçının, gazetecinin katılımı ile edebiyat dolu günler geçireceğiz” dedi.