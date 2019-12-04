Seferihisar Ulamış Ortaokulu kapılarını Avrupa'ya açtı

Türkiye'de ErasmusDays için seçilen tek okul olan Seferihisar Ulamış Ortaokulunun öğrencileri, Bulgaristan, Portekiz, Litvanya ülkelerine giderek, yaşadıkları yurt dışı deneyiminin yanı sıra hem dillerini hem de sosyal becerilerini geliştirme şansı elde etti.

İlki 2017 yılında düzenlenen “Erasmusdays” Avrupa Festivalinin bu yıl 3.'sü düzenlenmiş, Türkiye'den sadece Seferihisar Ulamış Ortaokulu seçilmişti. 186 öğrencisi bulunan okulun çoğu öğrencisi, dezavantajlı kategorisinde bulunuyor. Bunun yanı sıra Suriyeli göçmenler ve kaynaştırma öğrencileri de okulun yüzde 10'unu oluşturuyor.

2018-2019 öğretim yılı boyunca Ulamış Ortaokulu'dan 25 öğrenci, Erasmus projeleri kapsamında Bulgaristan, Portekiz, Litvanya ülkelerini gezme fırsatı buldu. Ayrıca 42 öğrenci de yurt dışı deneyimi yaşayarak hem dillerini hem de sosyal becerilerini geliştirme şansı elde etti.

Okulun Proje Koordinatörü Bahar Kazık Güner, “Herkesi dahil etmediğimizde daha azız” projesi ile ilgili bilgi verdi. Güner, "Bu projeyle hedefimiz, erken okul terki ile savaşmak ve özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitime dahil edilmesini sağlamaktır. Ulamış Ortaokulunda bunu yakaladığımızı düşünüyorum. Projelerimizin sürdürülebilir olması için çalışmaya devam edeceğiz. Ne kadar çocuğun hayatında bir şeyleri değiştirebilirsek bizim için o kadar iyi” diyerek mutluluğunu dile getirdi.