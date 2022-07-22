Seferihisar yangınını söndürme çalışmaları iyiye gidiyor

İzmir Seferihisar'da çıkan yangınları söndürme çalışmaları iyiye giderken, iki yangın da henüz kontrol altına alınamadı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi Beyler Mahallesi yakınlarında 11.20 sıralarında çıkan yangının ardından öğlen saatlerinde de Doğanbey mevkiinde yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Beyler yangınına 6 helikopter, 2 uçak, 13 arazöz ile müdahale etti. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Beyler'de çıkan yangında 3 evin yandığını belirtti.

Alevlere 6 dakika içinde müdahale edildi

Beyler'deki yangından sonra ise 2009 yılında yanan ve ağaçlandırma çalışmaları ile yeşillenmeye başlayan Doğanbey mevkiinde yangın çıktı. Beyler'deki yangını söndürme çalışmalarının iyiye gitmesinin ardından burada yangına müdahale eden 6 uçak, 7 helikopter ve 30 arazöz Doğanbey'e kaydırıldı. Alevlere tam 6 dakika içinde müdahale edildi. Başkan Yetişkin, burada da 1 bekçi kulübesi ile 12 özel aracın yandığını ifade etti. Doğanbey mevkiindeki yangın sonrası yol kenarlarındaki yanmış araçlar dikkat çekti.

"Alevler bir anda ortaya çıktı"

İlçedeki iki yangın da henüz kontrol altına alınmadı ancak çalışmaların iyiye gittiği bildirildi. Yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen bekçi kulübesinde yaşayan Talih Yılmaz da alevlerin bir anda ortaya çıktığını, kulübeyi yangından kurtarmaya yetişemediğini belirtti. Yılmaz, kulübesindeki tüm eşyalarının yandığını söyledi.

Daha önce de yanmıştı

Seferihisar Doğanbey mevkiinde, 10 Ağustos 2009'da başlayan ve 17 saat sonra söndürülebilen orman yangınının izleri silinmiş, yanan 956 hektarlık orman alanına kızılçam, fıstık çamı, servi gibi türler ile aromatik bitkilerden oluşan 800 bin adet fidan dikilmişti.