Seferihisar'a spor yatırımları devam ediyor

İzmir Valiliği'nin himayesinde, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından Seferihisar'ın ilk proje okulunun bahçesinde yeni bir halı saha projesi hayata geçiriliyor.

Seferihisar, İzmir'de spor altyapısının geliştirildiği bir vizyonla spor alanındaki yatırımlarını sürdürüyor. AK Parti Seferihisar Teşkilatı, gençlere daha geniş spor imkanları sunmak için son yıllarda önemli spor yatırımlarına öncülük etmektedir. Gençlere daha fazla spor imkanı sunmanın önemine vurgu yapan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Seferihisar'ın gençlerine spor alanında öncü rol üstlendiklerini belirterek, “AK Parti Seferihisar Teşkilatı olarak, son yıllarda her alanda hayata geçirdiğimiz yeni yatırımları ilçemize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sporun kalbi Seferihisar'da atacak sözümüzün arkasında durduk ve gençlerimize daha geniş spor imkanları sunmak ve ilçemizi sporda önde gelen bir merkez haline getirmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Seferihisar'ın sporda parlak bir geleceği olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimizin spor yapma imkanlarını artırmayı hedefliyoruz”

Seferihisar'da gerçekleştirilecek halı saha projesi hakkında açıklama yapan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, spor alanında yapılan projelerin ilçedeki spor potansiyelini ve başarılarını yükselteceğini ifade etti. Ayrıca, gençlerin sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürebilmeleri için spor alanlarının önemine dikkat çeken Başkan Aydın, “Kıymetli Seferihisarlılar ve sevgili gençler, heyecan verici bir projeyi daha sizinle paylaşmak istiyorum. AK Parti Seferihisar İlçe Başkanlığı olarak, gençlerimizin sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve sosyal becerilerini geliştirmeleri için sporun önemine inanıyoruz. Bu nedenle, spor alanlarına yatırım yapılmasına ön ayak olarak gençlerimizin spor yapma imkanlarını artırmayı hedefliyoruz. Seferihisar'a kazandıracağımız yeni spor alanı projeleri, gençlerin spora erişimini kolaylaştıracak ve ilçedeki sporun gelişimine katkı sağlayacak. Seferihisar Yatılı Bölge Okulu'nun yerleşkesine bir adet halı saha yapılacak. 29 Mayıs'ta ihalesi yapılan projenin, yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Temmuz başında yapımı başlıyor. Gençlerimize ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

“Milli sporcular yetiştirmek istiyoruz”

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, İzmir'in spor üssü olma yolunda ilerlediğini vurgulayarak, “Ürkmez Şehit Osman Koç Stadyumu ve İzzet Gül Stadyumu gibi projelerle gençlerimiz sağlıklı ve konforlu bir ortamda spor yapma imkanına kavuştu. Bu projelerle gençlerimizin sporda başarıdan başarıya koşacağına inanıyorum. Seferihisar, diğer ilçelerimize örnek olacak bir marka kent olma yolunda ilerliyor. Sporun tüm branşlarında iddialı olacağız ve hedefimiz ilçemizde daha fazla milli sporcular yetiştirmek. Kapalı spor salonunun inşaat ihalesi sürecini önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanımız, İzmir Milletvekilimiz Mehmet Kasapoğlu'nun desteğiyle yakından takip ediyoruz. Seferihisar'da uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapabilecek teknik özelliklere sahip Kapalı Spor Salonu'nu da yatırım programına aldırdık” diyerek sözlerini noktaladı.