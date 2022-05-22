Seferihisar'da 11. Tohum Takas Şenliği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başlattığı Tohum Takas Şenliği'nin 11.'si, Seferihisar'da düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından atalık tohumların buluştuğu etkinlikte 300 bin fide dağıtıldı. Şenliğe katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, atalık tohumların korunması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda atalık tohumları korumak ve çoğaltmak için başlatılan Tohum Takas Şenlikleri 11. kez Seferihisar'da düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, Seferihisar Belediyesi tarafından Ürkmez Çarşısı'nda yapılan Tohum Takas Şenliği'ne İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları, kooperatif başkanları ve temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

“Ülkemizi yoksulluğun pençesinden kurtaracağız”

Şenliğin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Tohumlarımızın bereketinin ülkemize ve tüm dünyaya ulaşmasını istiyoruz. Atalık tohumlarımızın kıymetini anlatmaya ilk olarak köylerimizden, tarladaki çiftçilerimizden başladık. Atalık tohumların yüz yıllardır kendini yenileyen, sürdürülebilir gıdanın temeli olduğunu anlatmaya çalıştık. Bu süreçte en büyük destekçimiz, atalarından kalan tohumlarını sandıklarından çıkarıp bizimle paylaşan kadınlarımız, yaşlılarımız oldu. Bir avuç tohumla çıktığımız yolda Türkiye'nin ilk Tohum Takas Şenliği'ni İzmir'de Seferihisar'da gerçekleştirdik. Unutulmaya yüz tutan tohumları yeniden üreticilerimizle buluşturmuş olduk. Atalık tohumların hak ettiği değeri görmesi için bir çok konuda önderlik yaptık. Karakılçık buğdayımız Türkiye'de binlerce dönümde ekiliyor, binlerce aileyi doyuruyor. Karakılçık buğdayı İzmir'in sınırlarını aşmış, Kars'a kadar ulaşmıştır. Küçük üreticilerimizi birer ihracatçı haline getirmek için en büyük gastronomi fuarı Terra Madre'yi İzmir'e taşıyoruz" diye konuştu.

300 bin fide dağıtıldı

Konuşmaların ardından Özuslu ve Yetişkin, Can Yücel Tohum Merkezinde üretilen 300 bin yerel fideyi Türkiye'nin birbirinden farklı bölgelerinden gelen çiftçilere dağıttı. Şenliğe Edirne, Ereğli, Bodrum, Menteşe, Honaz, Ödemiş, Hatay Büyükşehir, Bornova, Kemalpaşa, Buca ve Selçuk belediyeleri katılım sağlayarak kendi stantlarında yörelerine özgü ürettikleri atalık tohumları sergiledi. Şenlik çerçevesinde Ürkmez Çarşısı'nda kooperatif ve çiftçiler stant kurdu. Ayrıca Baskı Resim Festivali'nin eserleri de sergilendi. Yöresel ve el emeği ürünlerin yer aldığı şenlikte Shukar Muzika ve Funniest Maestro gruplarının konseriyle keyifli anlar yaşandı.