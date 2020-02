Seferihisar'da 2. el ve antika pazarı

El ve Antika Pazarı” dün Seferihisar Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. İkinci el eşyaların tüketiciyle buluştuğu pazara katılım yoğun oldu.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı pazarda kıyafetten saate, aksesuardan ayakkabıya akla gelebilecek he türlü antika ürün sergilendi. 2. el eşya sahipleri ve sivil toplum kuruluşları, vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği pazarda satmak istedikleri ürünlerini tüketicilerin beğenisine sundu. Üretici Kadınlar Derneği Başkanı Asuman Aşkın konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Seferihisar'da uzun zamandır gerçekleştirmek istediğimiz bir etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. İlk gün olduğu için bu kadar kalabalık olacağımızı düşünmemiştim. Yoğun bir ilgi oldu. Burası duyuldukça daha çok kalabalık olacağımızı düşünüyorum. Kullanmadığınız, ihtiyacınız olmayan her şeyi satabilirsiniz ya da ihtiyacınız olan ürünleri burada çok daha ucuz fiyatlara bulabilirsiniz. Nisan ayı sonrasında pazar yerinde daha büyük bir 2. el pazarı açmayı planlıyoruz” dedi. Seferihisar 2. El ve Antika Pazarı her ayın ilk pazar günü Seferihisar Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenecek.