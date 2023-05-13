Seferihisar'da 44 bin 713 kişi 130 sandıkta oy kullanacak

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, 44 bin 713 İzmir Seferihisarlı seçmenin toplam 130 sandıkta oy kullanacağını anımsatan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, seçmen sayısındaki artışa dikkat çekti.

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, ilçe başkanlığında Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine saatler kala okul sorumlularıyla bir toplantı yaptı. Seçim gününe dair hazırlıkların masaya yatırıldığı toplantıda okul sorumlularına hitap eden Başkan Aydın, Seferihisar'daki seçmen artışına dikkat çekti.

2019 mahalli idareler seçiminde 33 bin 238 seçmenin bulunduğunu belirten Başkan Aydın, "Yerel seçimlerde 21 mahallede, 109 sandıkta 33 bin 238 seçmenin oy kullanmasını beklenirken, bugün ise seçmen sayımız 44 bin 713. Seçmen sayısında yüzde 35'e yakın bir artış söz konusu. Bu normal bir artış değil. 2019 yerel seçimlerde seçim koordinasyon merkezinin başında yer alan Fadime Sibel Yılmaz arkadaşımız ara vermeden çalışmalarını bu seçimlere taşıdığı için bu artıştan olumsuz olarak etkilenmedik" dedi.

"570 kişiyle seçim gününe hazırız"

Okul sorumlularından gelen soruları da yanıtlayan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, seçim günü 570 kişinin sandık sorumlusu olarak görev yapacağını, kat sorumluları ve müşahitlerle beraber bu rakamın artacağı bilgisini verdi.

Seçim tarihini beklemeden 1 yıl önceden sandık sorumlularının belirlendiğini belirten Başkan Aydın, "Seferihisar'da sandık görevlilerini ilçe seçim kuruluna bildiren ilk parti biz olduk. Gruplar halinde daha seçim tarihi belirlenmeden başladığımız eğitimlere seçim döneminde de hız verdik. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 570 kişi sandık sorumlusu olarak görev üstlenecek. Avukatlarımız, okul sorumlularımız, kat görevlilerimiz, müşahitlerimiz de görevlerine hazır. Gönüllü üyelerimizin katılımı ile 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başında tam kadro hazır bulunacağız” dedi.