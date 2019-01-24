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Seferihisar'da 64 göçmen yakalandı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 64 göçmen yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 64 göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Seferihisar ilçesi Sığacık Körfezi önlerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik bot içerisinde göçmenleri tespit etti. Durdurulan bot içerisinden, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 Orta Afrika, 19 Kongo ve 9 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 64 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

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