Seferihisar'da bayram temizliği belediyeden

Bayram öncesinde 81 eve temizlik, 54 kişiye de evlerinde kuaförlük hizmeti sunan belediye, 15 gazi ve şehit yakınının da evini temizledi.

Seferihisar Belediyesinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışan 8 kişilik kadın temizlik ekibi ve 2 kuaför, ilçedeki ihtiyaç sahibi hanelere ücretiz hizmet veriyor. Evde Sosyal Destek Biriminin ekibi, Kurban Bayramı öncesinde çalışmalarına hız verirken, haziran ayı boyunca 81 hanede temizlik yapıldı. 54 kişiye de evlerinde kuaförlük hizmeti sunan ekipler, ayrıca 15 gazi ve şehit yakınının ev temizliğini yaptı. Belediye bu hizmetleriyle, ilçede; hasta, yaşlı, engelli ya da kimsesi olmayan vatandaşların hayatını kolaylaştırdı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de, “Biz bu toprakların insanıyız. O vatandaşlarımızın her biri bizim; annemiz, babamız, ablamız, ağabeyimiz, kardeşimiz. Her birini, bu büyük ailemizin bir ferdi olarak görüyoruz. Belediyeyi de bu anlayışla yönetiyoruz. Kimin bize ihtiyacı varsa sorgulamadan yanında oluyoruz. Bu konuda çalışanlarımız da çok hassas. Gittikleri hanelerde titizlikle çalışıyorlar, vatandaşlarımız onları evladı gibi görüyor. İşte biz Seferihisar'da bu aile kültürünü, birliği ve beraberliği inşa ettik. Tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramını kutluyorum. Biz sadece bayramlarda ya da özel günlerde değil, her an Seferihisarlıların yanındayız” diye konuştu.