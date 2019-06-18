İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seferihisar'da çatı yangını paniğe neden oldu

İzmir’in Seferihisar ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Paniğe neden olan yangında maddi hasar meydana geldi.


Yangın, akşam saatlerinde Seferihisar Ürkmez semti Bengiller Mahallesi 6201 Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken binada maddi hasar oluştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.