Seferihisar'da imar planını çocuklar yapıyor

Dünyada bir ilk olan ve çocukların kentin yönetimine aktif olarak katılım sağladıkları “Çocuk Belediyesi” projesiyle ses getiren Seferihisar Belediyesi, 2018 yılında Seferihisar'da ve KKTC'nin Geçitkale ilçesinde gerçekleştirdiği ‘Sakin şehirde çocuk olmak” isimli çalıştaylardan sonra 2019 yılında da çocuklar ile birlikte Ulamış Mahallesi'nde bir alanı imar planını yapmaya hazırlanıyor.

Çocuk Belediye Meclisi, Çocuk Muhtarlar ve Seferihisar Belediyesi İmar Müdürlüğünce gerçekleştirilecek çalıştay ile birlikte bölgenin imar planı hazırlanacak ve ortaya çıkacak taslak proje plancılar tarafından uygulanabilir hale getirilip belediye meclisine sunulacak. Meclis tarafından kabul edildikten sonra 2019 yılı içerisinde gerçekleşecek olan proje ile birlikte dünyada ilk defa bir yaşam alanı bütünüyle çocuklar ile koordineli bir şekilde planlanmış olacak.

Çocuk dostu kent

Çalıştay süresince uzmanlar, teknik personeller ve çocuklar görev alacaklar. Üç gün sürecek ve 19 Ocak'ta başlayacak çalıştayın ilk günü Uluslararası Çocuk Merkezi ve Psikologlar Derneğince çocuklara ve yetişkinlere verilecek olan "Çocukluk algısı" ve "Kent ve çocuk" eğitimleri ile başlayıp İmar Müdürlüğü bünyesindeki harita mühendisleri tarafından verilecek olan “İmar nedir?” “Planlama nasıl yapılır ve yaparken nelere dikkat edilir?” gibi eğitimler ile devam edecek. 20-21 Ocak tarihlerinde ise teknik personeller çocuklarla beraber 1/5000'lik plan taslağı oluşturmak için mesai harcayacak. Birlikte kararların verileceği çalıştay sonucunda ortaya çıkan çalışma Seferihisar Belediyesi tarafından yapılan, tüm dünyada emsal niteliğinde bir uygulama olacak ve “çocuk dostu kent” olmanın önemi de bir kere daha vurgulanmış olacak.

"Çocuklarımıza güveniyor ve inanıyorum"

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, çalışma ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Çocuk Belediyesi, Seferihisar'da doğan ve yayılmaya başlayan bir proje. Son derece gurur duyduğumuz bu uygulama her gün yeni fikirlerle serpilip gelişiyor. Bu yıl, seçimle gelen ‘Çocuk Muhtarlar'la güçlenen yapı, imar planı hazırlığıyla yepyeni bir boyuta taşınmış olacak. Çocuklarımıza güveniyor ve inanıyorum. Onlar sadece geleceğin büyükleri değil bügünkü hayatımızın ortakları. Onların yönetime katılımıyla hayatımız güzelleşmeye devam edecek.”