Seferihisar'da vatandaştan "yarım yol" tepkisi: "Başka yerlerde ev arıyoruz"

İzmir'in Seferihisar ilçesinde devam eden bozuk yol sorunu, vatandaşların tepkisini çekmeye devam ederken, Gözsüzler Caddesi'nde yaşayan vatandaşların isyanı üzerine yapımına başlanan yol yarım bırakıldı. Caddenin giriş ve çıkışında kalan kısımların bozuk bırakılması vatandaşın yaşamını zorlaştırırken, tepkiler büyüdü.

Seferihisar'da, vatandaşların tepkisine neden olan bozuk yol sorununa hala çözüm bulunamadı. İlçe genelinde devam eden yol çalışmalarının tamamlanmaması vatandaşların yaşamını zorlaştırırken, daha önce vatandaşın tepkisi üzerine yapımına başlanan Gözsüzler Caddesi'ndeki yol çalışmaları yarım bırakıldı.

Caddenin orta kısmında kalan yolun yapılıp, İzmir-Seferihisar yolu üzerinde bulunan giriş ve çıkış bölümlerindeki kısmın bozuk bırakılması sebebiyle mağdur olduklarını dile getiren vatandaşlar, yol çalışmalarının bir an önce tamamlanması için yetkililere seslendi. Seferihisar Belediyesine çok kez başvuruda bulunduklarını ifade eden vatandaşlar, taleplerine yanıt bulamamaktan şikayetçi.

"Başka yerlerde ev arıyoruz"

Gözsüzler Caddesi'ndeki çukur ve tozlardan rahatsızlığını dile getiren cadde sakini Ceyda Üçer, yol sorunu sebebiyle ev arayışına girdiklerini ifade ederek, “Gözsüzler Caddesi'nin tozundan, toprağından, inşaat araçlarının sürekli buradan geçişinden ve yollardaki çukurlardan çok rahatsızız. Hem sesinden hem de oluşturulan tozdan çok rahatsızız, balkonlarda oturamıyoruz. Huzurlu değiliz, mutlu değiliz. Belediyenin temizlik konusunda da eksiklerini gördükçe açıkçası başka yerlerde ev arıyoruz” diye konuştu.

"Arabalarımıza çok ciddi hasar veriyor, hem de sürekli toz oluyor"

Yoldaki çukurların araçlarında maddi hasara neden olduğunu söyleyen ve ağır tonajlı araçların oluşturduğu rahatsızlığı dile getiren bir sitenin yöneticisi Erdinç Yüksel, “Bu konuda çok sıkıntı çekiyoruz ve uzun süredir bu sorun devam ediyor. Zeminde çok büyük bozukluklar var. Hem arabaların alt takımlarını çok ciddi etkiliyor, çok ciddi hasar veriyor arabalarımıza hem de sürekli toz oluyor. Bu bölgeden çok sayıda ağır iş makineleri, tırlar ve kamyonlar geçiyor. Bu yolda zemindeki bozukluk, aşırı gürültü olmasına da neden oluyor. Evet yolun bir bölümü yapıldı, teşekkür ediyoruz o kısımlar için; fakat tamamının yapılması çok daha uygun olurdu. Neden eksik kaldığını bazı bölümlerin merak ediyoruz. Gözsüzler Caddesinin bir an önce tamamının düzeltilmesini talep ediyoruz” diyerek belediyeye seslendi.

Gözsüzler Caddesi'nin Tuğgeneral Fuat Kandemir Kışlası karşısında kalan çıkışında uzun süredir açık bırakılan çukurun tehlike arz ettiğini ifade eden Funda Çiftçi de, “İki ayı geçkince bir süredir inşaat alanı bu şekilde atıl vaziyette. Ortada büyükçe tehlike teşkil edebilecek bir çukur var. Yol genellikle kapatılıyor bir ana caddeye ve ofisimize ulaşmakta da sıkıntı yaşıyoruz. Bir an önce toparlanıp düzeltilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.