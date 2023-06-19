Seferihisar'da yaza satrançla merhaba

Seferihisar'daki turnuva için Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular, iki gün boyunca kıyasıya yarıştı. Hem çocuk hem de gençlerin büyük ilgi gösterdiği turnuvada yaş grubu ayrılmadan oynayan tüm sporculara, satranç takımı ve anı madalyası verildi. Turnuvayı 5 turda kayıpsız ilerleyen Atakan Yılmaz kazanırken, ikinciliği ve üçüncülüğü 4'er puanla Muhammed Furkan Girgin ve Melih Tokan paylaştı.

Yaz sezonu boyunca turnuvaları sürekli hale getirmek istediklerini belirten Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Seferihisar'da düşünen, üreten ve sorgulayan nesiller yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Her yaştan vatandaşımızın satrançla iç içe olması için hem çocuklarımıza, hem de 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza ayrı kurslarımız devam ediyor. Hedefimiz, uluslararası satranç turnuvalarına da ev sahipliği yapmak. Yaz sezonu boyunca satranç turnuvalarımıza ve etkinliklerimize devam edeceğiz. Dereceye giren ve turnuvayı tamamlayan tüm sporcuları tebrik ediyorum” dedi.