Seferihisar'daki Düzce Mahallesi'nin çevresini değiştirecek projeler

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Seferihisar Abderalılar Sanat Derneği üyeleri, ilçeye bağlı Düzce Mahallesi'ndeki bir takım projeleri hayata geçiriyor. Proje kapsamında; bölgede restorasyonlar yapılacak, hasar görmüş evler onarılacak ve meydana açık hava müzesi kurulacak.

Geçmişi çok eskilere dayanan, Antik Heraklia Kenti üzerinde gelişen Seferihisar ilçesindeki Düzce Mahallesi, Osmanlı döneminde önemli bir yerleşim yeri olarak biliniyor. Mahallede, Osmanlı döneminden kalma; tek minareli kare planlı bir cami, caminin avlusunda Selçuklu eseri olan Kasım Çelebi Medresesi ve erken Osmanlı dönemi hamamı bulunuyor.

Bu tarihi mahalleyle ilgili Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Seferihisar Abderalılar Sanat Derneği üyeleri harekete geçti. Planlanan projeye göre, Selçuklu zamanından kalan tarihi üç kuyunun tekrar faaliyete geçeceği, köyde bulunan en önemli tarihi yapılardan biri olan medresenin de restore edilip ziyarete açılacağı belirtildi. Meydana açık hava müzesinin kurulacağı proje kapsamında, sokaklarda bulunan tarihi değere sahip taşlar burada sergilenecek ve hasar görmüş evlerin bahçelerin duvarları onarılarak köyün tarihi resmedilecek.

Düzce Mahallesi'nin çevresinin değişmeye başlamasıyla ziyaretçi sayısında da artış beklenirken, mahalle içinde iş yeri açmak isteyenlere belediye tarafından kolaylık sağlanarak bu konuda uzman ekip desteği verilecek. Aynı zamanda köy için büyük bir festival organizasyonunda hayata geçirilmesi planlanıyor.