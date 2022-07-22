Seferihisar'daki her iki yangın da kontrol altında

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan iki ayrı noktadaki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi Beyler Mahallesi yakınlarında 11.20 sıralarında çıkan yangının ardından öğlen saatlerinde de Doğanbey mevkiinde de yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Beyler yangınına 6 helikopter, 2 uçak, 13 arazöz ile müdahale etti. Beyler'deki yangından sonra ise 2009 yılında yanan ve ağaçlandırma çalışmaları ile yeşillenmeye başlayan Doğanbey mevkiinde yangın çıktı. Beyler'deki yangını söndürme çalışmalarının iyiye gitmesinin ardından burada yangına müdahale eden 6 uçak, 7 helikopter ve 30 arazöz Doğanbey'e kaydırıldı. Alevlere tam 6 dakika içinde müdahale edildi. Başkan Yetişkin, iki yangında toplamda 3 ev, 1 bekçi kulübesi ile 12 özel aracın yandığını ifade etti. Doğanbey mevkiindeki yangın sonrası yol kenarlarındaki yanmış araçlar dikkat çekti.

Yangınlar kontrol altında

Her iki ayrı noktada da çıkan yangın, ekiplerin müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.