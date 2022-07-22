İhlas Haber Ajansı

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Seferihisar'daki iki orman yangınında 3 ev, 12 araç ve 1 bekçi kulübesi yandı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürerken, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yangınlarda 3 ev, 12 özel araç ve 1 bekçi kulübesinin yandığını belirtti.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürerken, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yangınlarda 3 ev, 12 özel araç ve 1 bekçi kulübesinin yandığını belirtti.


İzmir'in Seferihisar ilçesinde Beyler Mahallesi yakınlarındaki yangının ardından Doğanbey mevkiinde de başka bir yangın daha çıktı. Beyler'deki yangında çalışmaların iyiye gitmesinin ardından burada yangına müdahale eden 6 uçak, 7 helikopter ve 30 arazöz Doğanbey Mahallesi'ne kaydırılarak, alevlere 6 dakika içinde müdahale edildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.



Üç ev, 12 araç ve 1 bekçi kulübesi yandı


Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, alevlerin sıçradığı ev ve araçlarda hasar oluştuğunu belirtti. Başkan Yetişkin, "Beyler'de çıkan ilk yangında 3 ev yandı. Buradaki yangında çalışmalar iyiye gidiyor. Daha sonra Doğanbey'de çıkan yangında da 1 bekçi kulübesi ile 12 özel araç yandı. Yangın denizden rüzgar aldığı için büyüdü, söndürme çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu.

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