Seferihisar'daki Türk-Yunan gecesinde dostluk mesajları

İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen Türk-Yunan gecesinde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papouli ile birlikte sirtaki yaparken, gecede dostluk mesajları verdi.

Yunanistan'ın Samos Adasının Karlovassi bölgesi ile Seferihisar arasını iki saat birbirine bağlayan feribot seferleri, hem turistik hem de ticari olarak iki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağladı. Bu kapsamda, Seferihisar ilçesindeki Teos Marina'da Türk-Yunan Dostluk Gecesi düzenlendi. Gecede Yunanlı müzisyenler sahne aldı. Türk ve Yunan katılımcılar doyasıya eğlendi.

Samos Karlovassi Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, bir tur şirketi ve Teos Marina'nın iş birliğiyle düzenlenen gecede, ikramlar yapıldı, 4 ton balık pişirildi. İki ülkenin vatandaşları birbirlerine çeşitli hediyelerde sundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papouli gecede birlikte sirtaki yaptı.

"Aramızdaki bağın çok uzun yıllar sürmesini diliyorum"

Dostluk gecesinde açılış konuşmasını gerçekleştiren Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde Sığacık ve Samos arasında bir köprü kurdu. İki ülkenin arasında kurulan bağlantıdan duyduğum memnuniyeti anlatmam çok zor. Kısa bir süre önce Yunanistan'da gerçekleşen büyük yangın felaketinden sonra Seferihisar Belediyesi yangında kaybettiğimiz vatandaşlarımız adına bir yangın ormanı oluşturdu. Bunun değeri kelimelerle anlatılamaz. Şimdiki başkanımız İsmail Yetişkin, Tunç Soyer ve Seferihisar halkına çok teşekkür ediyoruz. Aramızdaki bağın çok uzun yıllar sürmesini diliyorum" dedi.

Eski dostlarını çok sıcak bir şekilde karşılayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Denizler ayırmaz, birleştirir ve biz daha çok birleşeceğiz. Daha çok çalışacağız; çünkü dünyanın buna ihtiyacı var. Böyle güzel etkinliklerde tekrar buluşacağız. Yıllar önce kurduğumuz bu dostluk köprüsü daha da güçlenerek büyüyor" şeklinde konuştu.

"Kültürel ve ticari ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de, şu ifadelere yer verdi:

"Tunç Soyer başkan Seferihisar'ı dünyaya açtı. Biz de karşı komşumuzla kültürel ve ticari ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Tunç Başkan'ın koyduğu çıtayı daha yukarı koymak için elimizden geleni yapacağız. İyon kentler birliğini kurma girişimiyle güzel bir başlangıç yaptık. Arzumuz uluslararası fuarlarda omuz omuza kentlerimizin tanıtımını yapmak. Bu daha başlangıç. Çok daha güzel günlere, dostlukla yürüyeceğiz."