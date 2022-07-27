Seferihisar'daki yangınlar kontrol altında

İzmir'in Seferihisar ilçesinde iki ayrı noktada çıkan yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İlk yangın Orhanlı Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Saat 12.00 sıralarında 112'den gelen ihbarla birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 3 su tankeri, 2 dozer sevk edildi. Diğer yangın da yine Seferihisar ilçesi Yeniköy Poligon bölgesinde çıktı. Ormanlık alanın yakınında çıkan yangın bölgesine 2 helikopter, 4 arozöz yönlendirildi.

Alevler, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.