Seferihisar'ın sağlık turizmini uçuracak tesisin temeli 2020'de atılacak

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, bölgenin turizm kapasitesini 12 aya çıkartmak ve kentin sağlık turizmi hedefine katkı sunmak amacıyla kurulması planlanan termal kür ve tedavi merkezinin temelinin mart 2020'de atılması planlanıyor.

İzmir Jeotermal A.Ş., Seferihisar Doğanbey'de satın alınan 42 dönümlük arazide kurulacak termal tedavi ve kür merkezinin projesini tamamladı. Bölgenin turizm kapasitesini 12 aya çıkartmak ve kentin sağlık turizmi hedefine katkı sunmak amacıyla kurulması planlanan merkezin 20 bin metrekare kapalı alanı bulunacağı belirtildi. Mart 2020'de temeli atılacak olan merkez, 4 yıldızlı otel konseptiyle hayata geçirilecek. Termal kür ve tedavi merkezinde; günlük 500 hasta kapasiteli kür merkezi, sağlık tedavi merkezi, kapalı ve açık havuzlar, grup egzersiz salonları, fitness salonu, 300 kişilik toplantı salonununda bulunacağı öğrenildi.

"Hem gelir seviyesi hem istihdamı hem de cazibesi artacak"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Seferihisar'ın yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor" dedi. Yetişkin, "İzmir Jeotermal A.Ş. tarafından Doğanbey'de kür merkezi yatırımı önümüzdeki günlerde başlayacak. Uzun soluklu bir çalışmanın ardından yatırım aşamasına gelinen kür merkezi için çalışmalar tamamlandı. Bu gerçekleştirilecek yatırım ile Seferihisar hakkı olan sağlık turizmi ile adını duyurmaya devam edecek ve Doğanbey'de turizm avantajlarından faydalanacak. Bölgenin hem gelir seviyesi hem istihdamı hem de cazibesi artacak. Sağlık turizminde atılan bu ilk adım hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Seferihisar ve Doğanbey termal konusunda marka haline gelecektir"

Bir gayrimenkul şirketinin çözüm ortağı Evrim Ataman da, "Doğanbey Mahallesi'nde artacak yatırımlarla birlikte hem nüfus hem de ticari açıdan hareketlenecek bölge aynı zamanda turizm amaçlı otel yatırımcıları için aranan bir yer konumunda. Bu yüzden bölgedeki otel yatırımlarında hareketlilik olmasını bekliyorum. Konut açısından şimdilik bir yaptırım söz konusu değil; zira turizm dışında imara kapalı bir bölge. 12 ay yaşayacak bir sağlık merkezinin yapılması şu an için turizm dışında imara kapalı bölgede arsa fiyatlarını etkileyecektir. Güncel duruma göre 6 kat ve üzerinde fiyatlar artacaktır. Sağlık turizmi için devletimiz tarafından çok iyi teşvikler var. Yatırımcılar için önemli olan bunu kullanmak ve bu bölge tam aradıkları bir konumda. Birkaç yıl içinde Seferihisar ve Doğanbey termal konusunda marka haline gelecektir" dedi.

Doğanbey bölgesinde kurulacak tesiste, yıl bazında yerli ve yabancı 300 bin kişinin faydalanması planlanıyor.