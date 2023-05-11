Seferihisarlı çiftçilere gölet müjdesi

Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen Çamtepe-Gödence Göleti'nin inşaatında sona yaklaşıldığını açıkladı. Kurak toprakları suya kavuşacak olan bölgedeki çiftçiler, haberi büyük sevinçle karşıladı.

Çamtepe-Gödence Göleti'nin bölgedeki çiftçilere yılda 1 milyon lira kazandıracağını belirten AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, barajın su tutmaya başladığını açıkladı. Türkiye'nin az yağış alan bölgelerinden olan İzmir Yarımadası üzerinde kurulu göletin yakın zamanda tarlaları sulamaya başlayacağını anlatan Aydın, “Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz hava şartlarına aldırmadan hızlı bir çalışma yürütüyor. Bölgedeki çiftçilerimize yılda 1 milyon lira kazandıracak göletimizin inşaatını ilk günden itibaren yakından takip ediyoruz. Gölet gövdesi, sulama hatları ve sanat yapıları inşaatı bitti. Pompa istasyonu inşaatı devam ediyor, 2 ay içerisinde hat devreye alınacak” dedi.

Çiftçi yılda 3 hasat alacak

“Gölet sayesinde bölgedeki tarlaların verimliliği artacak. Yılda 2, hatta 3 hasat imkanına kavuşacaklar” diyen Aydın, emeği geçen herkese teşekkür etti. 680 dekar araziyi borulu basınçlı sistemle sulayacak Çamtepe-Gödence Göleti, 400 bin metreküp su tutacak. Gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen göletin gövdesi için 110 bin metreküp dolgu yapıldı. Çamtepe-Gödence Göleti'nin gövdesinin temelden yüksekliği 35 metre olacak.