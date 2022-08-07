Seferihisarlı kadınlar "Biz de varız" dedi

Üretici kadınlarının bir araya gelerek geleneksel Seferihisar lezzetlerini sunacağı "Harım'dan" adlı market hizmete açıldı.

Seferihisar Hanınmeli Kadın Kooperatifi'nin ürettiği ürünleri satacağı hizmet noktası "Harım'dan"ın açılışı yapıldı. Seferihisar'ın merkezinde hem satış hem de restoran hizmeti verecek olan "Harım'dan"ın açılışına katılan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, kadınlarla birlikte misafirlere ikram edilmek üzere keşkek dövdü ve ilk alışverişi yaparak siftah parası attı.

"Model olacak bir örnek"

Kooperatifçilik alanında önemli başarılara imza atmış sosyal girişimci ve başarılı şef Ebru Baybara Demir, kadın girişimcileri her zaman desteklediklerinin altını çizerek "En önemli kaynağımız tarım ve iklim değişikliği ile birlikte toprakta ve gıdada yaşanan durumlar hepimize endişe veriyor. Yakın zamanda yaşadığımız pandemi, aslında bugün yaşadıklarımızın bir provasıydı. Gıdaya erişimin ne kadar kıymetli olduğu, üretim ve tüketimin aynı yerde yapılması gerektiği noktasında bize bir uyarı verdi. Yerel kalkınma için kolektif üretimin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bugün, burada toprağa sahip kadınların bir kooperatif bünyesi altında toplanması buna önemli bir örnek. Türkiye'de birçok tarım kooperatifi var ve özellikle kadınların kurduğu bu kooperatifin, ülkeye model olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi ve kurucusu olduğu kooperatif ile Seferihisarlı kadınların kooperatifi arasında iş birliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi. Seferihisar Hanımeli Kooperatifi Başkanı Fikriye Sayarer Evin de bu yolda kendilerini destekleyen tüm katılımcılara ve kooperatif üyesi üretici kadınlara teşekkür etti.

Açılışa AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen, AK Parti Kadın Kolları İzmir İl Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, Seferihisar İlçe Tarım Müdürü Hasan Basri Gürel, AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, sosyal girişimci ve şef Ebru Baybara Demir ile çok sayıda kişi katılım gösterdi.