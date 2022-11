Seferihisarlı kadınlardan 10 Kasım'a özel Atatürk menüsü

Seferihisar Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin restoranı Harımdan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84. yıl dönümü nedeniyle özel bir menü hazırladı. 10 Kasım'a özel hazırlanan menüde, Atatürk'ün en sevdiği yemeklere ve tatlılara yer verildi.

Seferihisar Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin üretici kadınları, her gün Seferihisar'ın yöresel lezzetlerini Harımdan isimli restoranda satış sunuyor. Üretici kadınlar, 10 Kasım'a özel anlamlı bir menüye imza attı. Ulu önderin ölümünün 84. yıl dönümü sebebiyle hazırlanan menüde, Atatürk'ün en sevdiği yemekler ve tatlılar yapıldı.

Menüde Ata'nın en sevdiği yemekler olan; kuru fasulye, pilav, purçeş, irmik helvası yer alıyor

Atatürk'ü anmak için hazırladıkları özel menü ile ilgili konuşan Seferihisar Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Fikriye Sayarer Evin, “Bugün bütün ülke için duygu yüklü, kalbimizdeki acısı asla dinmeyen bir gün. Biz kadınlar Atamızı büyüttüğümüz her çocukta, ektiğimiz her ekinde ve yaptığımız her işte yaşatmaya devam ediyoruz. Bugün onun aziz anısını en sevdiği yemekleri hazırlayarak yad etmek istedik. 10 Kasım'a özel menümüzde Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler arasında olan; kuru fasulye, pilav, purçeş ve sevdiği tatlılardan olan irmik helvası ayrıca çok merak edip yiyemediği enginar yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Sayarer Evin, “Mustafa Kemal Atatürk'ün, hayata veda etmeden önce yaverinden daha önce hiç tatmadığı enginar istediği söylenir. Anlatılana göre İzmir'den enginar getirilir; ancak maalesef Atamız tadamadan vefat eder. Mustafa Kemal Atatürk'ün tadını merak ettiği; ama hiç yiyemediği enginara biz de 10 Kasım'da Harımdan Atatürk menüsünde salata olarak yer vermek istedik” dedi.