Şehidin evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde şehidin ailesinin evinden ziynet eşyaları ve bir miktar para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 16 Ekim günü Tire'de meydana geldi. İddiaya göre, Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdal Canbulat'ın ailesinin Tire'de yaşadığı ev ile bir avukatın evine giren 3 şüpheli, ziynet eşyası ile paraları çalarak kayıplara karıştı. Olay üzerine çalışma başlatan Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüphelilerin bulunduğu otomobil aynı gün durdurularak, içindeki A.G., Y.B. ve E.U. gözaltına alındı. Yapılan kontrolde şüphelilerin, Muğla ve Aydın'da da çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi. Ziynet eşyası ile paralar, sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.G., Y.B. ve E.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.