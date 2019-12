Şehidin kutsal emaneti yıllar sonra gözü yaşlı annesine teslim edildi

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Şehit Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın annesi Zehra Dolunay, oğluna şehit olmadan önce 2002 yılında yazdığı, 2023 yılında okuması için PTT'den gönderdiği mektubu geri teslim aldı. Mektubu geri alan şehit annesi gözyaşlarına hakim olamadı.

İzmir'de yaşayan Zehra Dolunay (51), PTT Genel Müdürlüğü tarafından 2002 yılında başlatılan "Cumhuriyetin 100. yılına mektup" kampanyası kapsamında o zamanlar 13 yaşında olan oğlu Güngör Dolunay için mektup yazdı. Jandarma Teğmen Güngör Dolunay geçtiğimiz haziran ayında, Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Acılı anne, oğlu 2023'te okusun diye yazdığı mektubu PTT yetkililerine başvuru yaparak geri istedi. PTT yetkilileri de, şehit annenin bu çağrısına kayıtsız kalmadı.

Mektup teslim edilirken duygu dolu anlar yaşandı

PTT İzmir Başmüdürü Şerif Kaçmaz, PTT İzmir Başmüdür Yardımcısı Abdullah Sarıboğa, PTT İzmir Pazarlama ve Satış Müdürü Barış Atilla ve PTT İzmir Değerli Kağıtlar Şube Müdürü Hamdi Dereli, şehit annesi Zehra Dolunay'ı Bornova'da ikamet ettiği evinde ziyaret etti. PTT İzmir Başmüdürü Şerif Kaçmaz, Zehra Dolunay'ın oğlu için yazdığı mektubu anneye elleriyle geri verdi. Şehit annesi Zehra Dolunay'ı evinde ziyaret eden PTT yetkilileri, annesinin şehit oğlu için yazdığı mektubu geri verirken duygu dolu anlar yaşandı.

"Çocuğuma bir anı kalsın diye yazıp göndermiştim"

Anne Zehra Dolunay, şehit oğluna yazdığı mektubu teslim aldıktan sonra, "Ben bunu oğluma bir sürpriz olsun, çocuğuma bir anı kalsın diye yazıp göndermiştim. Yazıp gönderdiğim gün de PTT'nin bu etkinliğinin son günüydü. Oğluma yazdığım mektup geri geldi. Çok kötü bir şey" dedi.

Oğlunu şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirilmesi üzerine de konuşan Zehra Dolunay, “Keşke bize verselerdi. Keşke onların ölümünü biz de görseydik. Gözümün içine baksalardı. Onlar öldürüldü; ama keşke yakalanıp bize teslim edilselerdi. Her şehit annesine, her şehit babasına, her şehit kardeşine" sözlerine yer verdi.

"Bu aziz hatırayı kutsal emaneti annemize takdim ettik"

Acılı anneye emanetini teslim eden İzmir PTT Başmüdürü Şerif Kaçmaz da, "Zor bir görev tabii, acıları paylaşıyoruz. Memleketimizin her köşesinde şehitlerimizin acısını yaşıyoruz. Ailesinde asker olmayan kimse yok gibi. Allah hepsini korusun öncelikle. Zehra hanımefendinin cumhuriyetimizin 100. yılına PTT Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan 2023 yılına mektup kampanyasında merhum şehit kardeşimize yazdığı mektup için buradayız. Ne yazık ki kardeşimiz aramızda değil. Onun hatırası olarak biz de PTT Genel Müdürümüzün de talimatıyla bu aziz hatırayı kutsal emaneti annemize takdim ettik. Hem taziyemizi hem de duamızı gönderdik. Geri getiremeyiz evladımızı, kardeşimizi; ama onların bu vatan için yaptıklarını, bu vatan toprakları için kanlarını döken Güngör kardeşlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğilerek bunları daima yaşatacağımıza söz veriyoruz. PTT olarak kurumsal olarak da söz veriyoruz, personel olarak da söz veriyoruz" dedi.

"Mektubu çok acı bir şekilde geri istedi"

PTT İzmir Pazarlama ve Satış Müdürü Barış Atilla ise şunları söyledi:

"2002 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi PTT Genel Müdürlüğünün 2023'te Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne gönderilmek üzere bütün Türkiye' de bir kampanyamız oldu. İnsanlar 100. yılda çocuklarına, annelerine, babalarına, eşlerine kardeşlerine mektup yazdılar. Bizim Zehra annemiz de o zamanlar daha ilkokul çağlarında olan büyük oğluna bizim envaterimizde PTT Genel Müdürlüğü Değerli Kağıtlar Daire Başkanlığında saklı kalmak kaydıyla, 29 Ekim 2023'te verilmek üzere bir mektup yazıyor. Güngör evladımız, kardeşimiz, bölücü terör örgütü PKK ile Hakkari bölgesinde mücadele sırasında çıkan çatışmada şehit oluyor. Maalesef şehit olunca da annemiz evladına Türkiye Cumhuriyetinin 100.yılında kuruluş yıl dönümüne verilmek üzere gönderdiği mektubu çok acı bir şekilde geri istedi. Biz de saklı bulunan, oğluna gönderilmek üzere bulunan mektubu şimdi iade etmek zorunda kaldık. Annemizin kendi talebi üzerine iade ettik. O mektubun artık kendinde bulunmasını istedi. Şehit ailelerine, annelerine ne yapsak az. Biz de kurum olarak mektubu kendisine iade ettik."