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Şehit aileleri ve gazilerden idam açıklaması

Teröristler için idam yasasının geri getirilmesini isteyen Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, imza kampanyası başlatmaya hazırlanıyor.


Şehit yakınları ve gaziler, idam yasasının geri gelmesini istiyor. Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Tuncay Kılıç, güvenlik güçlerini kurşun atan herkesin idam edilmesi gerektiğini savundu. Kılıç açıklamasında, "Diyarbakır'da görevli polis memuru Atakan Arslan'ı sırtından kalleşçe vurup şehit eden alçak yakalanarak gözaltına alındı. İbreti alem için kahraman polisimizi sırtından vuran hainlerin idam edilmesini devletimizden talep ediyoruz. Güvenlik güçlerimize kurşun sıkan vatan hainlerinin cezaevinde devletin ekmeğiyle beslenmesi bizleri rahatsız ediyor. Bunun için idam yasasının geri getirilmesi için imza kampanyası başlatmaya hazırlanıyoruz" dedi.


Güvenlik güçlerine seslenen Başkan Tuncay Kılıç, görevleri başında her türlü tehlikelere karşı dikkatli olmalarını istedi.

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