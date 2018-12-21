Şehit Asteğmen Kubilay anısına koşacaklar

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Asteğmen Kubilay anısına düzenlenen "Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu" bu yıl 12. kez koşulacak. Yarışmaya katılım için 22 Aralık Cumartesi akşamı saat 17.00'a kadar başvuru yapılabilecek.

Menemen ilçesinde 88 yıl önce meydana gelen olayda şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları, 23 Aralık'ta bir kez daha anılacak. Anma etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından aynı gün düzenlenen "Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu", ülkenin başarılı atletlerini bir araya getirecek.

Bu yıl 12. kez düzenlenecek 10 kilometrelik koşu, Çanakkale asfaltı Buruncuk mevkinden başlayarak son 700 metresi yokuş olarak Şehit Asteğmen Kubilay Anıtı önünde sona erecek. Startı saat 08.00'de verilecek koşu dört kategoride koşulacak.

Toplam 51 bin 600 TL ödüllü yarışmaya son başvuru tarihi olarak 22 Aralık Cumartesi günü belirlendi. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'nda saat 17.00'ye kadar kabul edilecek kayıtlar hakkında ayrıntılı bilgiye 0232 293 4213 numaralı telefon numarasından alınabileceği bildirildi.

Yarışmanınsa büyük erkek (1998 doğumlu ve üzeri), büyük kadın (1998 doğumlu ve üzeri), genç erkek (1999-2000 doğumlular) ve genç kadın (1999-2000 doğumlular) kategorilerinde düzenleneceği ifade edildi.