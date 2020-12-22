İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit Astsubay Furkan Yavaş, şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı

Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen Bordo Bereli Astsubay Furkan Yavaş, şehadetinin 4 yıldönümünde dualarla anıldı.


Fırat Kalkanı harekatının yapıldığı 21 Aralık'ta terör örgütü DAEŞ ile çıkan çatışmada şehit düşen 16 askerden biri olan Bordo Bereli Astsubay Furkan Yavaş için yakınları ve sevenleri bu sene de bir araya geldi. Şehadetinin yıldönümünde Furkan Yavaş, Gaziemir Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı. Programa Gaziemir Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Şehit Furkan Yavaş'ın silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Bu arada cami önünde lokma döktürülerek vatandaşlara ikram edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.