Şehit babaya kızlarından son bakış

İzmir Karabağlar'da ihbara giderken geçirdiği kaza sonucu şehit olan polis memuru İbrahim Okçu, İzmir Valiliği önünde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 6 yaşındaki kızı Dilruba babasının tabutuna gözyaşları içinde son kez bakarken, her şeyden habersiz olan 3 yaşındaki kızı Esila da babasının tabutunun arkasından öpücük yollayıp el salladı.

Kaza, dün akşam saat 22.55 sıralarında İzmir'in Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziemir istikametine doğru evden hırsızlık ihbarına giden ve polis memuru İbrahim Okçu'nun kullandığı 35 A 79330 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Araç, Konak yönüne giden 34 CGR 231 plakalı Mercedes marka otomobil ile çarpışarak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince polis aracı içerisinde bulunan yaralılardan komiser yardımcısı Ahmet Ş., zaman kaybetmeden ambulansa alındı. Araçta sıkışan polis memuru İbrahim Okçu'ya da sağlık ekiplerince araç içerisinde kalp masajı yapıldı. Okçu, AKS ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulanslara alınan yaralı memurlardan Ahmet Ş., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ağır yaralı durumdaki Okçu ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 34 CGR 231 plakalı araçta bulunan üç yaralı ise ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis memuru İbrahim Okçu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Komiser yardımcısı Ahmet Ş.'nin ve diğer yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Meslektaş olduğu abisinin tabutunu taşıdı

Şehit polis memuru İbrahim Okçu için İzmir Valiliği önünde bugün tören düzenlendi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, polis teşkilatı ve askeri erkan ile şehidin yakınları katıldı. Şehidin babası Mehmet, annesi Fatma ve eşi Derya Okçu ayakta durmakta güçlük çekerken, şehidin 6 yaşındaki kızı Dilruba gözyaşı döktü. Şehidin 3 yaşındaki Esila'nın ise babasının tabutunun arkasından öpücük yollayıp el sallaması yürek burktu. Öte yandan şehidin kendisi gibi polis memuru olan kardeşi Ahmet Okçu da, abisinin cenazesini meslektaşları ile birlikte taşıdı.

"Şehadet şerbetini içti"

Törende tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulurken, törende konuşan İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "Hiç tereddüt etmeden vatan ve millet için canını feda eden bir teşkilatın mensubu olmaktan her zaman onur ve gurur duydum. Bugün, vatan ve millet için canını feda etmiş bir kardeşimizin cenaze töreninde bir araya gelmiş bulunmaktayız. İbrahim kardeşimiz, 3 Ağustos 2021 günü saat 23.30 sıralarında Karabağlar ilçesinde geçirdiği trafik kazası neticesinde ağır yaralı olarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Maalesef burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam Hak'ka yürüyüp şehadet şerbetini içti. Meslektaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bu kazada yaralanan sivil vatandaşlarımıza ve meslektaşımıza acil şifalar diliyorum. Bugüne kadar milletin huzuru, devletin güvenliği için şehadet mertebesine ulaşan bütün aziz şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Şehit polis memuru kardeşim İbrahim Okçu'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatıma sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun" dedi.

Şahne'nin konuşmasının ardından Okçu için dua edildi.

Şehit için cenaze töreni

Şehit için yapılan törenin ardından cenaze, Gaziemir ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Camiine getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir İl Jandarma Komutanı Hilmi Atabay da katıldı. Öte yandan şehidin büyük kızı annesine sarılarak teselli bulurken, küçük kızının ise yakınının kucağında uyuyakaldığı görüldü. Okçu'nun cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bornova Işıkkent Şehitliğinde son yolculuğuna uğurlandı.