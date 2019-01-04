Şehit kahraman polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can törenlerle anıldı

İzmir'de PKK'lı teröristler tarafından adliye binasına yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can ölümlerinin ikinci yılında duygu dolu törenle anıldı.

İzmir'de adliye binasında 5 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen terör saldırısında şehit düşen Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can için Bayraklı Adliyesi protokol kapısında anma töreni düzenlendi. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, kızı Dila Sekin, Musa Can'ın eşi Mecburiye Can, yakınları ve yargı mensuplarıyla çok sayıda kişi katıldı.

Tören, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mesajlarının okunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

"Hiçbir terör örgüt muvaffak olamayacak”

Törende konuşma yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, "Bundan 2 yıl önce İzmir Adliyesine karşı yapılmak istenen hain terör saldırısının arifesindeyiz. Fethi sekin dikkati ve cesareti ile kahramanlık örneği sergiledi. Kurşunların üstüne yürüme yüreği belki başımıza gelecek büyük bir felaketi önledi. Musa Can kardeşimiz mübaşirdi bir kör kurşuna hedef oldu. Bu yürek bu milletin kalbinde olduğu sürece hiçbir terör örgüt muvaffak olamayacak. Hiçbir hain pusu hedefine varamayacak. Biz gelecek nesillere ‘bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, vatan eğer uğrunda ölen varsa vatandır' düsturunu unutturmamız lazım, bunları nakletmemiz lazım. Bu ülkenin yürekli insanlarının içinden her daim böyle fedakarlık yapacak insanlar çıkacaktır. Bunun karşılığı elbette dünyada veremeyiz. Bunun karşılığı elbette cennet olacaktır. Bu ülkedeki tüm insanların kendilerine minnet ve rahmet okuma olacaktır” dedi.

Başsavcı Aydıner daha sonra adliyede şehit olan diğer isimlerin de adlarını tek tek okuyarak, Allah'tan rahmet diledi.

"Hiçbir eylemde kullanmadıkları mühimmatla gelmişlerdi, hesaba katmadılar”

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ise “Milletler ancak yiğit kahraman evlatlarının omuzlarında yükselir, eğer kahraman evlatları varsa varlıklarını devam ettirirler. Türk milleti bu konuda dünyanın en şanslı milletidir. Terör örgütünün 15 Temmuz 2016 da giriştiği hain kalkışmaya karşı kahraman Astsubay Ömer Halis Demir ilk kurşunu atarak büyük bir mücadeleyi başlatmıştı. Binlerce vatandaşımız bu maşa terör örgütüne karşı direnmiş, milletimizin istiklalini savunmuştu. 5 Ocak 2017'de yine maşa terör örgütü insanlarımızın canına kast etmek üzere buraya gelmişlerdi. Buraya öyle güçlü gelmişlerdi ki kendilerince, hiçbir eylemde kullanmadıkları fişek, silah, el bombası, roketler gelmişlerdi. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Burada yiğit polis memuru Fethi Sekin ve arkadaşları vardı. Kahraman polis memuru Fethi Sekin bu güzel kentin insanları üzülmesin, çocukları ağlamasın diye şehadete koştu. Tam bir ercesine, gül bahçesine girercesine şehadete koştu. Onun yiğit arkadaşları da onun ve Musa Can'ın kanını yerde bırakmadı. O maşa teröristlere hak ettiği cezayı verdi. Bu ülkenin Fethi Sekin'leri, Hasan Tahsin'leri, Ömer Halis Demir'leri hiç bitmez. Bunu kimse unutmasın” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Alsancak Hocazade Cami Müezzin Muhammed Emin Ayaz Kur'an-Kerim okudu, İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan da dua etti.