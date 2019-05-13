Şehit polis memuru Fatih Şevket Ersin için gözü yaşlı son görev

Hizmet içi eğitim faaliyeti nedeniyle gittiği Ankara'dan görev yeri olan Ağrı'ya dönerken Kırıkkale-Yerköy karayolunda meydana gelen kazada arkadaşıyla birlikte şehit olan polis memuru Fatih Şevket Ersin, İzmir'in Ödemiş ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapan ve iki polis arkadaşı ile birlikte katıldığı Ankara'daki eğitim çalışmasından dönerken Yozgat'ın Yerköy ilçesi Sekilli mevkisi yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu aracın devrilmesi ile şehit olan 29 yaşındaki polis memuru Fatih Şevket Ersin için, eşinin yaşadığı Ödemiş'te tören düzenlendi.

Şehit polisin cenazesi önce Zafer Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek helallik istendi. Şehit polis memurunun eşi Vesile Konuş Ersin, bu esnada cenaze aracına bindi ve eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna dokunup bir süre gözyaşı döktü. Şehidin evinin önünde gözyaşları adeta sel oldu.

Şehit polis memuru Fatih Şevket Ersin için daha sonra Şeker Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve beraberindekiler, şehidin babası Mehmet Nuri Ersin ve kayınbabası eski Ovacık Mahalle Muhtarı Türker Konuş'a başsağlığı dileklerini sundu. Şehit eşi Vesile Konuş Ersin'in jandarma astsubay olan kardeşi Veysel Konuş da tören üniformasıyla cenaze törenine katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit polis memurunun cenazesi, meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına alındı ve daha sonra Zungurlu Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenaze törenine ayrıca; İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Dr. Mert Gümüşay, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclisi üyeleri, askeri erkan, şehidin meslektaşları ve Ödemişliler katıldı.