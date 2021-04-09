Şehit Tevfik Yasin Keser'e son görev

Mersin'in Mut ilçesinde, 5 askerin şehit olduğu trafik kazasında yaralanmasından 9 ay sonra yaşam mücadelesini kaybederek şehit düşen Tevfik Yasin Keser, askeri törenle gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'ne asker sevk etmek amacıyla Manisa'dan yola çıkan bir otobüs, 27 Temmuz 2020 tarihinde Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkiinde virajı alamayarak şarampole devrilmiş ve kazada 5 asker şehit olmuştu. Yaralanan askerler arasında yer alan Tevfik Yasin Keser'den (26) ise acı haber geldi. İzmir'e sevk edilen Keser, 9 aylık yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Şehit Keser için, Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

Nişanlısı şehidin üniformasını giydi

Törende duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin nişanlısı Sevim Balcı, Keser'in üniformasını giyerek cenazeye katıldı. Gözyaşlarına boğulan genç kız, şehidin al bayrağa sarılı tabutunun başından bir an olsun bile ayrılmadı. Şehidin ailesi de cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. 26 yaşındaki şehit Yasin Keser, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazını ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP'li ve AK Parti'li milletvekilleri katıldı.