Özel bir kolej mezunlarının İzmir grubu, Herkese Kitap Vakfı'nın aracılığıyla gerçekleştirdikleri projeyle, Yenibağarası Şehit Yarbay Mesut Kuru Ortaokulu'na bir kütüphane yaptırdı.

Yenibağarası Şehit Yarbay Mesut Kuru Ortaokulu kütüphanesine kavuştu. TED Ankara Koleji İzmir Grubu, Herkese Kitap Vakfı'nın aracılığıyla gerçekleştirdikleri projeyle okula kütüphane yaptırdı. Vakıf tarafından gönderilen 600 kitap, kütüphanedeki yerini aldı. Kütüphanede, öğrencilerin rahatlıkla kitaplarını okuyacakları masa ve sandalyelerde yer aldı.

Kütüphanenin açılışı ise yapıldı. Açılışa; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, TED Ankara Koleji İzmir Grubu mezunlarını temsilen Tezcan Erol, okul müdür ve öğretmenleri ve mezunlar katıldı.