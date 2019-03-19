İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit Yarbay Mesut Kuru Ortaokulu kütüphanesine kavuştu

Özel bir kolej mezunlarının İzmir grubu, Herkese Kitap Vakfı’nın aracılığıyla gerçekleştirdikleri projeyle, Yenibağarası Şehit Yarbay Mesut Kuru Ortaokulu’na bir kütüphane yaptırdı.

Özel bir kolej mezunlarının İzmir grubu, Herkese Kitap Vakfı'nın aracılığıyla gerçekleştirdikleri projeyle, Yenibağarası Şehit Yarbay Mesut Kuru Ortaokulu'na bir kütüphane yaptırdı.


Yenibağarası Şehit Yarbay Mesut Kuru Ortaokulu kütüphanesine kavuştu. TED Ankara Koleji İzmir Grubu, Herkese Kitap Vakfı'nın aracılığıyla gerçekleştirdikleri projeyle okula kütüphane yaptırdı. Vakıf tarafından gönderilen 600 kitap, kütüphanedeki yerini aldı. Kütüphanede, öğrencilerin rahatlıkla kitaplarını okuyacakları masa ve sandalyelerde yer aldı.


Kütüphanenin açılışı ise yapıldı. Açılışa; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, TED Ankara Koleji İzmir Grubu mezunlarını temsilen Tezcan Erol, okul müdür ve öğretmenleri ve mezunlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.