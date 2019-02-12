Şehit yüzbaşıya İzmir'den hüzünlü veda

İstanbul Çekmeköy'de zorunlu iniş yapmak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri helikopterin düşmesi sonucu sonucu şehit olan dört askerden biri olan Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli, İzmir'de son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.

Dün akşam İstanbul Çekmeköy'de eğitim uçuşundan dönen askeri helikopterin acil iniş yapmak isterken düşmesi sonucu şehit olan dört askerden biri olan Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli için memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Özerli için Bergama Kurşunlu Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Emekli Astsubay Nurettin Özerli ve Ayşe Özerli çiftinin iki çocuğundan biri olan Ümit Özerli'nin Türk bayrağına sarılı tabutu camiye getirilerek katafalka konuldu. Şehidin annesi Ayşe Özerli, ananesi Muradiye Şen, eşi Büşra Özerli, kardeşi Piyade Yüzbaşı Murat Özerli tabuta sarıldı. Anne Ayşe Özerli ile eşi bir an olsun şehidin başından ayrılmadı ve uzun süre tabutu öptü.

Anne Ayşe Özerli, "Son şehit olsun, oğlumu götürmeyin. Yaktın yüreğimi oğlum” diyerek tabutuna sarıldı.

Annenin feryadı askerleri ağlattı

İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Özerli'nin tabutunu, askerler omuzlamak istedi. Bu sırada anne Ayşe Özerli oğlunun tabutuna son kez sarılarak "Götürmeyin oğlumu beni götürün” diye feryat etti. Bunun üzerine askerler gözyaşlarını tutamadı. Ardından şehidin naaşı omuzlara alınarak askeri törenle top arabasına konuldu. Şehidin ailesi de bir süre top arabasının arkasında protokolle birlikte yürürken, yüzlerce vatandaş da aileye destek verdi.

Şehidin cenazesi daha sonra cenaze aracına konularak, Bergama Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.