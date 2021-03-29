Şehrin kalbindeki 97 yıllık oksijen deposu

1924 yılında Atatürk'ün talimatıyla kurulan Karşıyaka Orman Fidanlığı, cumhuriyet ile yaşıt bir oksijen deposu. Yılda 2 binin üzerinde ziyaretçinin geldiği Karşıyaka Orman Fidanlığı, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftasında ağaca ve ormana sevdalı binlerce doğasever tarafından adeta akına uğradı. Küresel ısınma ve pandemi ile boğuşan dünyamızı kurtaracak yegâne panzehrin ağaç ve orman olduğuna inan doğaseverler, taşıyabildikleri kadar fidanı alıp evlerinin bahçesine ya da ormanlara dikmek üzere götürdüler.

Fidanlık içinde 300'den fazla bitki türü bulunduğunu belirten Torbalı Orman Fidanlık Müdürü Ali Sarıbaş, Karşıyaka Orman Fidanlığının 1924 yılından bu yana ağaçlandırma sahalarının yanı sıra kamu ve özel sektörün park bahçe tanziminde kullanılabilecek her türde boylu, formlu fidan taleplerini istenilen miktarlarda karşıladığını söyledi. Fidanlığın her gün özellikle anaokulu ve ilkokul çağındaki öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan yüzlerce ziyaretçisi olduğunu belirten Orman Fidanlık Müdürü Sarıbaş, çocukların ormanların tohumdan fidana, fidandan ağaca olan öyküsünü dokunarak, görerek burada öğrendiklerini, orman sevgisi ve bilincinin aşılanmasına büyük faydası olduğunu söyledi. Kapılarının hafta içi mesai saatlerinde ve cumartesi günleri de öğleye kadar ağaca ve ormana sevdalı olan, bitki ve ağaç türleri konusunda merakı olan, öğrenmek isteyen 7'den 77'ye tüm vatandaşlara açık olduğunu belirten Sarıbaş, burada ücretsiz olarak bitki ve ağaç türleri hakkında eğitimler verildiğini, CD, afiş, broşürler dağıtıldığını da sözlerine ekledi.

97 yıldır beton bloklar arasında devletin himayesinde hizmet veren Karşıyaka Orman Fidanlığı içinde, çeşitli boy ve yaşta ibreli-yapraklı ağaç, çalı, yer örtücü ve iç mekân bitkilerinden oluşan 300 tür bulunuyor. Bunlardan bazıları iğne yapraklılardan; limoni servi, leylandiler, himalaya sediri, fıstık çamı, kara servi, mavi servi, mavi ladin, ardıç. Yapraklı ağaçlardan; mimoza, yalancı karabiber, gravilla, fenix, palmiye, bodur ve çin palmiyesi, çınar, demir ağacı, iğde, akçaağaç, tespih ağacı, Kıbrıs akasyası, yalancı akasya, manolya, süs çalılarından; gül, abelya, kartopu, vangelya, dağ muşmulası, berberis, pitosporum. leylak, zakkum, boddur akasya, ada mercanı kokulu, gül, japon gülü, yer örtücülerden; ajuka, gazanya, sedum, serastiyum, buz çiçeği,yabani menekşe sarmaşıklardan; acem borusu, bodur acem borusu, beyaz yasemin, hanımeli, sarmaşık güller, orman sarmaşıkları, iç mekan bitkilerinde arokarya, benjamin ve şeflore.