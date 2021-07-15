Şekerpare müzikali Aliağa'da sahnelendi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, uzun süren pandemi kısıtlamaları sonrasında perde ‘Şekerpare' müzikali ile açıldı.

Türk sinemasının klasikleri arasında yer alan ‘Şekerpare' filmi, müzikal olarak Aliağa Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Yavuz Tuğrul'un kaleme aldığı, Engin Alkan tarafından tiyatroya uyarlanan oyunun yönetmenliğini Gülder Pınar yaptı. Aliağa Belediyesi Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosunda pandemi kuralları çerçevesinde sahnelenen müzikalde oyuncular, dansları ve oyunculuk performanslarıyla da beğeni topladı. İki perdelik komedi türündeki oyunu Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da tiyatroseverlerle birlikte izledi. Kahkaha dolu anların yaşandığı oyunda izleyenler unutulmaz bir gece yaşadı.

Oyun sonunda tiyatro tutkunları tarafından ayakta alkışlanan oyuncular, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı sahneye davet ederek sanata verdiği desteklerden ötürü plaket takdiminde bulundu.

Aliağa'nın sanatına, kültürüne maddi manevi her şeyini koyarak Aliağa Şehir Tiyatrosunu kuran oyuncuların en büyük alkışı hak ettiğini ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Aliağa olarak bir ALBET'imiz vardı, şimdi Aliağa Şehir Tiyatromuz var. Aliağamızın kültür ve sanat şehri olacağına inancım tam. İnancımın ana sebebi çok güvendiğim Aliağa halkıdır. Sanata destek olarak Aliağa'yı sadece sanayi değil kültür ve sanat şehri olarak da anacağız” dedi.

Şekerpare müzikalinin danslarından dekoruna, şarkılarından bestelerine kadar itinayla çalıştıkları bir oyun olduğunu belirten oyuncu-yönetmen Gülder Pınar, “Aliağa Şehir Tiyatrosunun kurulma aşamasında çok büyük emeği olan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'ın yanımızda olması bizleri çok mutlu etti. Değerli Aliağa seyircisi ve İstanbul'dan yine çok değerli yönetmenler aramızdaydı. Aliağa Şehir Tiyatrosu olarak bu değerli müzikali Aliağa'ya kazandırdığımız için çok mutluyuz” dedi.