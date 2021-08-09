Sel ve yangın bölgelerine destek seferberliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sel ve yangın bölgeleri için seferber olurken, son iki haftada yangın ve sel bölgelerindeki yurttaşlara dağıtılmak üzere 19'u kamyon olmak üzere 48 araçla buzdolabından yangın tüpüne kadar yardım malzemesi gönderildi. 54 itfaiye eri Muğla ve Antalya'da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Günlük 3 bin kişilik yemek üretme kapasitesine sahip mobil mutfak ise Muğla'da hizmetini sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, son iki hafta içerisinde Artvin'den Muğla'ya kadar Türkiye'ye destek olmak için harekete geçti. Artvin'in Arhavi, Van'ın Başkale ilçesindeki sellerden ve Adana, Muğla, Denizli, Aydın, Antalya'daki yangınlardan etkilenen yurttaşlar için 98 personelle beyaz eşyadan gıdaya, hijyen paketinden giysiye kadar 19'u kamyon 48 araçlık destek gönderdi. Antalya Manavgat, Muğla Marmaris, Bodrum ve Milas yangınlarının söndürülmesi için lojistik destek sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu bölgelere 7 itfaiye arazözü, 4 itfaiye hizmet ve lojistik destek aracı, 25 su tankeri ve 54 itfaiye personeli sevk etti. Yangınların kontrol altına alınması üzerine İzmir İtfaiyesi ekipleri İzmir'e dönmeye başladı.

Mobil mutfak Muğla'da

Muğla'nın Milas ilçesine, içinde hal esnafının bağışladığı sebze ve meyvenin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yangın tüpünden kafa fenerine, baretten yangın hortumuna, ıslak mendilden giysiye kadar pek çok çeşit ürün taşıyan 3 dayanışma aracı gönderildi. Yine yangın bölgesinden gelen talep üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Muğla'ya mobil mutfak aracı gönderildi. Mobil mutfak aracı ile son üç günde 8 bin 500 kişilik yemek, kumanya ve kahvaltılık hazırlanarak dağıtıldı. Günlük 3 bin kişilik yemek üretim kapasitesine sahip mobil mutfakta aşçılar, aşçı yardımcıları, gıda mühendisleri, bulaşıkçılar, şoför ve dağıtım elemanları olmak üzere toplamda 13 personel görev yapıyor.

Antalya, Bodrum ve Denizli'ye destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Muğla'daki yangınlar nedeniyle mağdur olan vatandaşlar için bölgeye beyaz eşya ve hijyen malzemelerinden oluşan 5 araçlık yardım konvoyu gönderildi. Ardından Muğla'nın Bodrum ve Milas, Antalya'nın Manavgat, Aydın'ın Nazilli ilçelerine ve Denizli'ye de destek verildi. Portatif yataktan gıda paketine kadar pek çok ihtiyaç malzemesinin bulunduğu 15 araç, 38 personel sevk edildi. Ekipler, Antalya'da 6 personel ve 4 soğuk hava sistemli araç ise çalışmalarına devam ediyor, Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda uzak köylere sevkiyat işlemlerinde görev alıyor.

Van'a sel desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Van'a da destek verdi. 350 gıda paketi, diş fırçası, diş macunu, ıslak mendil, sabun ve hijyen malzemelerinden oluşan 600 hijyen kolisi, 500 battaniye, 100 litre dezenfektan, 2 bin 65 paket çocuk bezi ve 50 bin maske bulunan 2 kamyon ve 1 minibüs Van'a yardım taşıdı. Büyükşehir, Van'a yardım için ayrıca 600 litre dezenfektan, 850 çocuk bezi, 400 battaniye, içinde şampuan, diş fırçası, diş macunu, sabun yer alan 500 hijyen kolisi ve 550 gıda kolisinin bulunduğu 2 araç daha gönderdi.

Adana ve Artvin'e de yardım eli

Büyükşehir Belediyesi, 14 personel ile Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerinde çıkan yangından zarar gören yurttaşlar için beyaz eşyadan deterjana kadar pek çok ihtiyaç malzemesinin bulunduğu 7 aracı Adana'ya ulaştırdı. Adana'ya giden yardım malzemeleri arasında halı, yastık, battaniye, portatif yatak, çay, şeker, havlu kağıt-tuvalet kağıdı, tek kullanımlık yüz havlusu, karton bardak, ıslak mendil, el feneri, pil, sıvı sabun, şampuan, bulaşık ve çamaşır deterjanı yer aldı.

Ayrıca Artvin'in Arhavi ilçesinde yoğun yağışın neden olduğu sel felaketi sonrasında yine harekete geçen Büyükşehir Belediyesinin, yardım kamyonlarında 20 çamaşır makinesi, 30 yatak ile baza, 20 televizyon, 20 buzdolabı, 20 set üstü ocak, diş fırçası, diş macunu, ıslak mendil, sabun ve hijyen malzemelerinden oluşan 200 hijyen kolisi, 2 bin 800 çocuk maskesi, 10 bin yetişkin maskesi, 200 litre dezenfektan ve bin 143 litre su bulundu.

Başkan Soyer: Dayanışma sırası bizde

Muğla'da yangından zarar gören mahalleleri de ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kalbimiz aynı acıları yaşadı. Derdimiz de ekmeğimiz de bir. İzmir'in zor günlerinde tüm Türkiye bize destek olmuştu. ‘Şimdi sıra bizde' dedik. Dayanışmayla aşamayacağımız sorun yok. Neye ihtiyacınız varsa sonuna kadar yanınızdayız. İki yıl önce yaşadığımız yangının ardından birçok çalışma yaptık. Bu deneyimlerimizi paylaşmak, gücümüz neye yetiyorsa destek olmak için her zaman hazırız” demişti.