Selahaddin Dinçel, Karşıyaka'ya çare olamadı

Karşıyaka'nın başına 30 Kasım 2022'de geçen Selahaddin Dinçel, yeşil-kırmızılı camiada bugüne kadar aldığı 1 galibiyetle beklentileri karşılayamadı.

TFF 3. Lig 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka, sezona Erman Güraçar'la başladı. Daha sonra alınan başarısız sonuçların ardından yollar ayrılmıştı. Güraçar gittikten kısa bir süre sonra yeşil-kırmızılılar, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel'i göreve getirdi. Dinçel yönetimindeki Karşıyaka, lider Kocaelispor'un 10 puan gerisinde kalarak şampiyonluktan uzaklaşırken, play-off bölgesindeki konumunu da zora soktu.

Dinçel, 7 puan topladı

Karşıyaka Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, İzmir temsilcisinin başında bu sezon 5 maça çıkarken, bu müsabakalarda toplayabileceği 15 puanın sadece 7'sini aldı. Kaf-Kaf, Dinçel idaresinde 3 maç üst üste berabere kalarak, bu sezonki en uzun kazanamama serisini de yaşadı. Durum böyle olunca yeşil-kırmızılı takım, sezon başındaki doğrudan üst lige çıkma hedefinden fazlasıyla uzaklaşmış oldu. Öte yandan Kaf-Kaf, ara transfer dönemini de boş geçmeyip 4 önemli transfere de imza attı.