Selanik, İzmir Köprüsü kuruluyor

Konak Belediye Başkanı Mimar Abdül Batur, İzmir-Selanik arasında gemi seferlerinin başlatılmasını sağlamak için görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gelen Selanik heyetini makamında ağırladı.

Konak Belediye Başkanı Mimar Abdül Batur, Türkiye'ye gelen Selanik heyetini makamında konuk etti. İzmir-Selanik arasında gemi seferlerinin başlatılmasını sağlamak için görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gelen heyeti ağırlayan Batur, projenin yıllardır hep gündeme geldiğine; ancak bir türlü hayata geçirilemediğine dikkat çekti. Batur, “İzmir-Selanik arasında böyle bir bağın kurulması bizi çok memnun eder. İki toplum, komşuluk ilişkilerinin en iyi derecede olması gereken iki toplumdur. Bu girişimin başarılı olmasını önemle ve hassasiyetle istiyorum; çünkü Konak ilçesi sınırları içerisinde böyle bir aktivitenin olması, turizm açısından ve kentin hareketliliği açısından önemli bir girişim olacaktır" diye konuştu.

"İzmir için, Selanik için çok fayda getiren bir çalışma olacak"

Konak'ta kentsel dönüşümün yanı sıra kentin tarihi misyonunu öne çıkarmaya hedeflediklerini dile getiren Batur, “Kemeraltı, Kadifekale, Basmane bölgelerindeki tarihi değerleri öne çıkararak; Konak'a turist çekilmesi, turizm anlamında kalkınmanın sağlanması noktasında da çalışmalar yapmak istiyoruz. Selanik ve Selanik'e bağlı olarak Bosna ve Romanya‘daki turizmin gelişmesi, İzmir kentinin de turizmini geliştirecektir. Bu kadar olumlu bir tablodan güzel bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Biz istiyoruz, siz istiyorsunuz; artık en yakın zamanda gemileri limanda görme zaman geldi. İzmir için, Selanik için çok fayda getiren bir çalışma olacak. İlk gemiyi limanda ben karşılayacağım. Bu proje sadece Konak için değil, kentin gelişmesi içinde çok önemli bir çalışma. Ben çok sıcak bakıyorum. Bize fikir proje, destek bazında düşen ne varsa hepsini yapmaya hazırız" dedi.

"Yeter ki harekete geçelim. Bu dönem yapamazsak başka dönem yapamayız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası ve sanayi odaları, İzmir Turizm İl Müdürlüğü gibi kentteki tüm paydaşların, iş dünyasının projeyle ilgili görüşlerinin önemli olduğuna dikkat çeken Batur, “Gemi geldiğinde ilk hoş geldin diyecek olanlar bizleriz. Yeter ki gemi gelsin; yıllardan beri bekliyoruz. Tüm bu kurumlar yan yana gelerek, bu işi çözeceğiz” diye konuştu.

Batur, İzmir'de tüm paydaşların konuya sıcak baktığına inandığını da belirterek, “Yeter ki harekete geçelim. Bu dönem yapamazsak başka dönem yapamayız” dedi.

İki ülke arasında seferleri başlatmak isteyen Levante Ferries Denizcilik'in Ceo'su Armatör Yorgos Theodosis, seferler başladığı takdirde Konak'ın her iki günde bir gemiyi ağırlayacağına dikkat çekerek, bu hatta Bosna, Romanya, Almanya gibi başka pazarları da dahil etmek istediklerini söyledi. Theodosis, "Dünyada iş birliği yapmadığımız bir tur operatörü ya da acente yok diyebilirim. Onlarla da bu hat üzerinde konuşup, buraya daha çok turist getirmek için görüşmeler yapabiliriz. Projenin gerçekleşmesi için İzmir'de iş dünyasıyla da görüşmelerimiz olacak; çünkü söz konusu geminin hangi ihtiyaçları karşılayabileceğini ve ne kadar ihtiyaç olduğunu görmek istiyoruz Gemilerden biri 160, diğeri 190 metre uzunluğunda. Birinin 400 yolcu, 60 tır kapasitesi varken, diğeri ise 1350 yolcu ve 120 tır kapasiteli. Bizim şu anda görmemiz gereken hangisinin bu hat için gerekli olduğu. Talebi karşılayan doğru gemiyle hareket etmeliyiz. Hedefimiz talep olduğu takdirde bu hattı açmak ve aramızdaki seferleri düzenlemek. Gelecek talepler doğrultusunda ikinci, hatta üçüncü gemi bile sefere konulabilir” diye aktardı.