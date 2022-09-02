Selçuk, barış şarkıları ile yankılandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde 1 Eylül Dünya Barış Günü, Barış Karikatürleri Sergisi ve Ege'nin iki yakasını buluşturan konserle kutlandı. İstasyon Meydanı'nda düzenlenen konser sonrasında çocuklar barış güvercinleri uçurdu.

1 Eylül Dünya Barış Günü sebebiyle, Selçuk ilçesindeki İstasyon Meydanı barış şarkıları yankılandı. Uluslararası Kültürel Köprüler Vakfı kurucu üyesi ve lisanslı sanatçısı, Türkiye-Yunanistan Kültür ve Sanat Danışmanı Evrim Ateşler ve orkestrası, Türk ve Yunan halklarının ortak belleğinde yer edinen şarkıları Selçuklular ile birlikte seslendirdi. Mübadele öncesi ve sonrası döneme ait şarkıların, türkülerin ve rebetikaların seslendirildiği konser sonrasında Evrim Ateşler, “Biz 20. yüzyılda yaşananlardan ziyade gelecek kuşaklar için neler yapabileceğimizle ilgileniyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Gününde burada olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz” dedi.

Konserin sonunda konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de, “Bizler savaşa inat barış diyenleriz. Bizler düşmanlığı körükleyenlere karşı kardeşlik türküleri tutturanlarız. Halaylarla, zeybeklerle, sirtakilerle ve bu güzel melodilerle Ege'nin iki yakasını birleştirip barış demeye devam edecek olanlarız” dedi. Başkan Ceritoğlu Sengel, konuşmanın ardından Evrim Ateşler ve çocuklarla birlikte barış güvercinleri uçurdu.

Öte yandan İstasyon Meydanı'nda, aralarında Rusya ve Ukrayna olmak üzere 62 ülkeden 315 sanatçının 990 eser ile başvurduğu karikatürlerden seçilen eserler, Dünya Barış Gününde sergilendi.