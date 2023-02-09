Selçuk Belediyesi deprem bölgesinde ekmek ve sıcak yemek dağıtacak

Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremin yaralarını sarmak için ilk saatlerden itibaren harekete geçen İzmir'in Selçuk Belediyesi, ilçe halkının desteğiyle gelen giysi ve temel ihtiyaç malzemelerini bölgeye ulaştırmaya devam ederken, depremzedelerin en büyük ihtiyaçlarından biri olan sıcak yemek için de bölgede mutfak kuracak.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı. Başkan Sengel, deprem bölgesine hareket etmeden önce sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında çalışma arkadaşıyla birlikte bölgeye sıcak yemek ve ekmek desteği sağlayacaklarını belirtti. Selçuk halkının bağışlarının en doğru şekilde en doğru noktalara ulaştırılması için çalışacaklarını belirten Başkan Sengel, “Bu akşam önce Elazığ'a, oradan da Malatya'ya geçiş yapacağız. Bağışlarınızı bire bir elden teslim etmek için gidiyoruz. Tırımız da yarın sabah yola çıkacak. Aynı zamanda mutfağımızı, yiyeceklerimizi ve suyumuzu da götürüyoruz. Selçuk Belediyesi ekip arkadaşlarımız ile yemeklerimizi yapacağız ve depremzedelere ulaştıracağız” dedi.

“Hayat paylaştıkça kolaylaşıyor”

Yapılan çağrılar gereği deprem bölgesinde en çok su, yemek, ekmek ve bebek bezine ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Sengel, “Gittiğimizde doğru yerlerde temas halinde, bütün bağışların hepsini teslim edebilir halde olacağız. Kuracağımız mutfak sayesinde de sıcak yemek, sıcak çorba yaparak dağıtımını gerçekleştireceğiz. Dualarınızı eksik etmeyin. Bilin ki bağışlarınızı şahsen kendi ellerimizle teslim edeceğiz. Dayanışma için Efes tarlasında yetiştirilen buğdaylardan elde edilen unlardan ekmek üretmek için arkadaşlarımız sabaha kadar çalışacak. Hayat paylaştıkça daha kolaylaşıyor. Biz deprem bölgesindeki çağrıyla yola çıkıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.