Selçuk Belediyesi ile AKUT arasında protokol

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve AKUT Selçuk Ekip Lideri Dr. Tunç Tuncer arasında iş birliği protokolünün imzaları atıldı. İmzalanan protokolle, Selçuk Belediyesi sorumluluk alanında meydana gelebilecek; doğal afetler, kurtarma operasyonları, eğitimler ve tatbikatlarda kurumlar iş birliği ile ortak hareket edecek.

Geçtiğimiz yıl İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında çalışmalarına başlayan Selçuk Belediyesi, bünyesinde bir afet deposu kurmuştu.