Selçuk Belediyesinden yarıyıl çocuk festivali

Selçuk Belediyesi, okulların kapanmasının ardından 28 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında "Yarıyıl Çocuk Festivali" düzenliyor. Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde düzenlenecek festival kapsamında çocukları; filmler, animasyonlar, sokak oyunları ve atölyeler bekliyor.

Selçuk Belediyesi, okulların kapanmasının ardından çocuklara yönelik festival için harekete geçti. Bu kapsamda, 28 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında "Yarıyıl Çocuk Festivali" planlandı. 28 Ocak Cuma günü animasyon film gösterimi (13.00-15.00 ve 15.30-17.30) ile başlayacak festival kapsamında; kitap etkinlikleri, el işi atölyesi, pandomim gösterisi, ritim atölyesi, elişi atölyesi, taş boyama atölyesi, masal atölyesi gibi eğlenceli etkinliklerin yanı sıra doğa farkındalık atölyesi gibi etkinlikler de düzenlenecek. Yarıyıl Çocuk Festivali kapsamında ayrıca, VR Gözlük ile gökyüzünde sanal gerçeklik etkinliği de gerçekleştirilecek. Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenecek festivalle, kentte yaşayan çocukların tatillerini verimli bir şekilde geçirmesi amaçlanıyor. Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde düzenlenecek olan Yarıyıl Çocuk Festivali ile ilgili ayrıntılı bilginin, Selçuk Belediyesi sosyal medya hesaplarında da yer aldığı belirtildi.