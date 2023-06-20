Selçuk Belediyesi'nin spora ve sporcuya desteği devam ediyor

Takım oyuncuları ve antrenörü Serdar Cihanger, kentte faaliyet gösteren spor kulüplerine desteğini sürdüren Selçuk Belediyesi'ne teşekkür etti.

Selçuk Belediyesi kent genelinde spora ve spor kulüplerine destek vermeye devam ediyor. Çocukların ve gençlerin spor ile iç içe olmaları ve kentte başarılı sporcular yetişmesi için Selçuk Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Spor Birimi Sorumlusu Ersin Değişmez, “Selçuk Belediyesi olarak spor kulüplerinin müsabakalara katılmasında araç desteği sağlamaktayız. Sezon boyunca Selçuk Efes Spor, Çamlık Spor, Gençlik Spor ve diğer branşlarda mücadele eden takımlarımıza, kulüplerimize bütün müsabakalarda araç desteği sağladık. Ayrıca spor kulüplerimize malzeme desteğimiz devam etmektedir” diye konuştu.

Ersin Değişmez: “Futbol topu ve forma dağıttık”

Selçuk'taki kulüplere top, forma ve antrenman malzemeleri desteği verdiklerini söyleyen Değişmez, “Bugün de burada Selçuk'un en eski spor kulübü olan 1943 yılında kurulmuş Efes Spor oyuncularına futbol topu ve 120 adet forma dağıttık. Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'in katılımıyla bugün sağlanan malzeme desteğinin yanı sıra aynı zamanda Eftal Doğru Spor Tesisimizin yenileme çalışmaları devam ediyor. Kentimizdeki spor kulüplerimize desteklerimiz devam edecektir. Ayrıca belediyemizin desteği ile Efes Salon Sporları Kulübü'nü kuruldu. Bu kulübümüzün de voleybol ve basketbolda müsabakalara katılıp Selçuk'u en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi.

Serdar Cihanger: “Yıllarca Efes Spor 'da top oynadım”

Selçuk Efes Spor Kulübü Antrenörü Serdar Cihanger, yeni sporcular yetiştirmek istediklerini belirterek, “Yıllarca Efes Spor'da top oynadım. Şimdi öğrencilerimize bir şeyler öğretmek için çalışıyoruz. Her şey güzel gidiyor. Gelecek nesillere başarılı sporcular yetiştirmek için çalışıyoruz. Bunun için Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'e ve Selçuk Belediyesi'ne ulaşım ve malzeme desteği için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.