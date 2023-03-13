Selçuk Belediyesinin yabancı dil kurslarına yoğun ilgi

Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezinde yabancı dil kurslarını başlattığını duyururken; kurslarda İtalyanca, Yunanca ve Arnavutça dersleri veriliyor.

Selçuk Belediyesi; İtalyanca, Yunanca ve Arnavutça dersleri vermeye başladı. Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezinde uzman eğitmenler tarafından verilen kurslar yoğun ilgi gördü. Kurslara, her yaştan ve meslek grubundan vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Dil kurslarına katılmak ve bilgi almak isteyen kişilerin, Selçuk Belediyesi Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezinin "0232 892 17 20" numaralı telefonunu arayarak iletişime geçebileceği bildirildi.