Selçuk Efes, sanatseverleri ağırlayacak

İzmir'in en önemli kentlerinden Selçuk ilçesindeki Efes, önemli bir festivale ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, festivalde Efes yolcularını ücretsiz taşıyacak.

İzmir adına önemli bir sanat geleneği olan İzmir Festivali, bir kez daha sanatseverleri kente çağırıyor. 25 Mayıs-1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 33. Uluslararası İzmir Festivaline iki ayrı etkinlikte ev sahipliği yapacak olan Efes Antik Kenti, sanat severleri bir kez daha tarihin dokusuyla buluşturacak.

Kültür ve sanatın buluştuğu kent Selçuk Efes'te, 18 Haziran Salı günü saat 21.00'de Efes Odeon'da, günümüz oda müziği topluluklarından Boulonger Trio, romantik döneme ait eserlerinin yanı sıra çağdaş müzik yapıtlarından da oluşan repertuarları ile sanatseverlerin karşısına çıkacak. 25 Haziran Salı günü ise tarihi dokusuyla ünlü Efes Celsus Kütüphanesi'nde İtalyan Ezgileri yankılanacak. Dünyaca ünlü sanatçı Maria Maınını (Saprano), Nile Senatore (Tenor) ve Giorgio D'alanzo (Piyanist) sanatseverlere bir müzik ziyafeti sunacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, 33. Uluslararası İzmir Festivali'nin Efes Antik Kenti içerisinde gerçekleşen etkinliklerine katılım göstermek isteyen sanatseverler için ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak.

Kısa adı İKSEV olan İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 33. İzmir Festivali; Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı'nın katkıları, Eczacıbaşı Topluluğu'nun ana sponsorluğu, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir İtalya Konsolosluğu ve İzmir Goethe Enstitüsü iş birliği ile her yıl sanatseverleri bir araya getiriyor.