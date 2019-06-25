Selçuk Efes'te akademiler açılıyor

İzmir'in Selçuk ilçesinde, Efes'in kültür-sanat hayatında önemli bir dönüm noktası olacak olan Köy Akademileri; kadınlar, çocuklar ve engelliler başta olmak üzere birçok vatandaşı; kültür, sanat ve üretime daha fazla dahil etmeyi amaçlıyor. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Uzaklar yakınlaşsın; gelecek parıldasın. Köylerimizdeki çocuklarımız için köylerimizdeyiz" dedi.

Köy Akademileri projesi, yaz aylarında kent merkezi dışında yaşayan çocukların kişisel gelişimlerini desteklemek, yabancı dil öğrenip yeni enstrümanlar çalarken, aynı zamanda kitap okuma alışkanlığı kazanmaları ve tiyatroyla tanışmalarını sağlamak amacıyla hayata geçiyor.

Akademilerde neler yapılacak?

Selçuk Efes'te bir kültür sanat politikası oluşturmak; özellikle çocuklar, gençler, engelliler ve kadınları kültür sanatın renkli dünyasına daha fazla dahil etmek amacıyla açılacak olan akademilerin ilk aşamasında; çocuklara yönelik drama, yabancı dil, kitap okuma günleri ve müzik kursları açılacak. Zaman içerisinde akademilerin hedef kitlesi ve bünyesindeki kurs çeşitliliği de artacak.

Selçuk'un mahallelerinde yer alan hizmet birimlerinde yürütülecek olan Köy Akademileri projesi için kayıt yaptırmak isteyen çocukların, velileriyle 28 Haziran'a kadar muhtarlıklara, Selçuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'ne başvurabileceği belirtildi.

Köy Akademileri projesinin hayata geçmesinin kültür-sanat kenti Selçuk Efes için oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "5 hedef 50 projemizden birini gerçekleştirmenin huzurunu yaşıyoruz. Selçuk Efes bir kültür-sanat kenti. Bu yüzden kültür-sanat etkinlikleri, her birimizin hayatında hobi ve boş zaman aktivitelerinden ziyade kişisel gelişim ve üretime yönelen bir anlam ifade ediyor, etmeli diye düşünüyorum" dedi.

Kadınların, çocukların, yetişkinlerin ve engelli vatandaşları bu akademilerde; kültür ve sanatı hayatlarına daha fazla dahil edeceklerini kaydeden Başkan Sengel, şöyle devam etti:

"Böylece gençlerimiz ve çocuklarımız mental gelişim süreçlerinde bir kemanın tınısını, bir kitabın tadını deneyimleyerek daha farklı bireyler olacaklar. Bu ve daha fazlası için köy akademilerimizin açılışının Selçuk Efes'in kültür sanat kenti olma yolunda bir milat olduğunu düşünüyorum. Köy Akademileri Projesi hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.