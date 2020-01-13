Selçuk ilçesi yelken sporlarının merkezi olma yolunda

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan sahil şeridi, özellikle yelken sporlarının merkezlerinden biri olma yolunda ilerlerken, kentin yelken sporunun adreslerinden biri olması için analiz çalışmaları yapılacağı öğrenildi.

Türkiye Yelken Federasyonu İzmir İl Temsilciliğinin 2. Kulüpler Değerlendirme Toplantısı Selçuk ilçesinde yapıldı. Türkiye Yelken Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Volkan Timurşah başkanlığında 15 yelken kulübünün katılımıyla yapılan toplantının ardından, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve federasyonun İzmir İl Temsilcisi Volkan Timurşah, Selçuk sahilinde incelemelerde bulundu. İncelemelerde, sörfçüye su üzerinde özgürce hareket etme olanağı sağlayan kite surfing sporu başta olmak üzere sahilin yelken sporları açısından uygunluğu üzerine mutabakata varıldı.

"Projelerin hepsinde güzel işler yapacağımıza dair umudumuz var"

Yapılan incelemelerin ardından Selçuk sahilinde spor adına neler yapılabileceğine dair düşüncelerini paylaşan Başkan Sengel, "Efes Selçuk sahilinde spor adına neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Şu an analiz çalışmaları yürütüyoruz. Bundan sonra ilerleyecek projelerin hepsinde güzel işler yapacağımıza dair umudumuz var. Türkiye Yelken Federasyonu ve bu federasyona dahil olan kulüpler dahilinde neler yapacağımızın tam olarak sınırlarını çizebileceğimizi, güzel işlere imza atabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Çalışmalarımızı bir rapor haline getirip belediyemize sunacağız"

Türkiye Yelken Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Volkan Timurşah da, Başkan Sengel'in vizyonunun kendilerini Selçuk'a yönelttiğini belirterek, "Başkanımız projesini anlatınca biz de çok mutlu olduk. Başkanımızın enerjisi bizi Efes Selçuk'a yöneltti. Ne kadar çok çocuğu denizle buluşturabilirsek, federasyon olarak bizler de amacımıza ulaşmış oluruz. Böyle güzel bir sahilin bunca yıl atıl kalmış olması da bizi bu projenin adresi olarak Efes Selçuk'u seçmeye yönlendiriyor. Burada ulusal ve uluslararası yarışlarla birlikte Efes Selçuklu çocuklarımızın denizle buluşması yönünde adım atılacağını düşünüyorum. Efes Selçuk sahilinin çok iyi bir parkur olacağına inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde de çalışmalarımızı bir rapor haline getirip belediyemize sunacağız. Ona göre de bir yol haritası belirleyip, burayı hem Efes Selçuklu hem de Türkiye'nin çocuklarının kullandığı ve uluslararası boyutta etkinlikler yapabileceğimiz bir yelken merkezi haline getirmeye çalışacağız. Olumlu sonuçlara ulaşacağımıza inanıyorum.

Yapılan incelemelerin ardından sporcular denizde kitesurf ve surf denemesi yaptı.