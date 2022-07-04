Selçuk, şeftali ile şenlendi

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen Belevi Şen Şeftali Şenliği, büyük ilgi gördü. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yerelden kalkınmayı önemsediklerini ve Belevi şeftalisinin marka değerini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Sengel, şenliğin birkaç yıl içinde herkesin sahip çıktığı bir şenlik haline geldiğini belirterek, “Bu şekilde hem Belevi, hem Selçuk, hem de şeftalimiz ve bereketli toprakların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha kanıtlamış olduk” dedi.

Selçuk, Şen Şeftali ile şenlendi. Şeftalinin emek ve sabırla topraktan dala uzanan yolculuğuna, çeşitleri ve tatlarına adanan şenlik çevre il ve ilçelerden gelen katılımcılardan büyük ilgi gördü. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve üreticilerin şeftali bahçesinde gerçekleştirdiği sembolik hasadın ardından coşkulu bir kortejle başlayan şenlik programında üretici pazarı, yerel lezzetler, el sanatları, en iyi şeftali yarışması, müzik, performans ve halk oyunları gösterisi yer aldı.

Başkan Sengel: “Öyle bir şenlik yaptık ki 2019'u aratmayacak nitelikte oldu”

Programda konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yerelden kalkınmayı önemsediklerini be Belevi şeftalisinin marka değerini artırmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Sengel, 2019 yılında ‘Şen Şeftali Festivali' adı altında bir organizasyon yaptıklarını belirterek, “'Nasıl olur acaba?', ‘Katılımı ortaya koyabilmek için neler yapmamız gerekiyor?' diye düşündük. Ve gerçekten de şeftaliyi ön plana çıkarınca ve Belevi'nin güzellikleriyle de birleştirince inanılmaz güzel tepkiler aldığımızı gördük. 2 yıl boyunca pandemi sebebiyle düzenleyememiş olmamız bizler için de çok büyük bir hezimetti. Yerel halk da bunu çok istedi. Şimdi de öyle bir şenlik yaptık ki 2019'u aratmayacak nitelikte oldu. Yerli ve yabancı turistler dahil olmak üzere bu kentte yaşayan herkesin sahip çıktığı müthiş bir şenlik haline geldi. Bu şekilde hem Belevi hem de Selçuk hem de şeftalimiz ve bereketli toprakların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha kanıtlamış olduk” dedi.

Şenliğe katılan CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter de tarımın çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, tarımın, turizmin ve hayvancılığın kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Üreticiler festivalden memnun

Şenlikte stant açan Mukaddes Turhan ise Belevili olarak festivale katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Gözleme yapıyorum. Tezgahımızda baklava, dolma, sarma ve keşkek de var. Festivaller güzel oluyor. Halkın kalkınması ve elindeki ürünü değerlendirmesi için güzel bir avantaj. Katılım çok güzel. Bu festivallerin devamı olursa çok güzel olur” diye konuştu.

Belevili üreticilerden Arife Bertan da “Tezgahımda şeftali, domates, dolmalık biberler, patlıcan, salça, zeytin gibi birçok şey var. Hepsi kendi üretimimiz. Dışardan hiçbir şey yok tezgahta. Festival çok güzel. İnşallah getirisi de güzel olur” ifadelerini kullandı.

Şenliğe İlçe Kaymakamı Ekrem İnci, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Kadın Birlikleri Kurucu Başkanı Huriye Serter, CHP İlçe yöneticileri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.